‘First Dates’: Noa confiesa que está obsesionada con “las narices grandes de los hombres”

El pasado miércoles 19 de julio First Dates regresó a Cuatro de la mano de un nuevo programa del popular show de citas. Un encuentro donde los espectadores volvieron a ver que, por mucho que pase el tiempo, los solteros y sus peculiares gustos nunca dejarán de sorprender.

Así pues, el público conoció a Noa, una joven madrileña que estudia Comunicación Audiovisual. «He venido a First Dates de punta en blanco, porque soy una choni. Me pongo pestañas larguísimas y no suelo llevar la ropa que he traído al programa, siempre voy en chándal», afirmó.

«Quería ser cirujana plástica porque veía programas en televisión de ese tema y me encantaba la idea de poner tetas, botox, labios, quitar ojeras… me gustaba todo eso», admitió la madrileña. Tras haber sido recibida por Carlos Sobera, la soltera le habló al presentador de su prototipo de hombre ideal.

«Tengo obsesión con las narices grandes de los hombres, me encantan. Hace a una persona más atractiva. Cuanto más grande tenga la nariz, más grande tiene el miembro, sobre todo, el grosor», admitió. Fue entonces cuando conoció a Nacho, su cita de la noche.

«Cuando digo que soy ingeniero, la gente se me queda mirando y piensa que soy de Letras, un nini o cosas por el estilo. Nadie me asocia con ingeniería», señaló con humor. Al ser conocedor de los gustos de Noa, el presentador de Cuatro no dudó en realizarle un pequeño comentario a la comensal sobre su cita. «No hay queja posible con tu pareja de la noche», le dijo Sobera al ver la nariz del murciano.

«El chaval va bien equipado», declaró entre risas. Durante la cena, Noa le confesó a Nacho su obsesión con las narices grandes. Un dato que al joven le gustó porque de pequeño lo pasó bastante mal con el tema.

Eso sí, aunque todo iba bien, la cita casi acaba terriblemente cuando la soltera le afirmó ser muy celosa y quiso saber si tenía amigas. «Son todas bellísimas por dentro y por fuera», afirmó el murciano. Posteriormente, en la decisión final de First Dates, tanto Noa como Nacho estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose fuera del programa.