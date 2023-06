‘First Dates’: Monste se queda sin palabras ante la jeta de su cita

Por mucho que pasen los años, First Dates nunca dejará de sorprendernos. El pasado jueves 22 de junio el icónico restaurante de Cuatro dio la bienvenida a comensales como Montserrat y Carlos David, dos solteros cuya cita destacó por el humor en todo momento.

Carlos David busca a una mujer que no sea complicada, pero que tenga una meta en la vida. Fue entonces cuando conoció a Montserrat, su cita de la noche. “Me dicen tonta porque lo doy todo y me terminan tomando el pelo”, ha confesado la comensal.

¿No se ha quedado una noche perfecta para encontrar el amor? ❤️ ¡Quédate con nosotros y sigue #FirstDates22J en directo en @cuatro https://t.co/0IGoFxjPzw pic.twitter.com/aDEmQm2F74 — First Dates (@firstdates_tv) June 22, 2023

Su primera toma de contacto con Carlos David fue bastante fructífera. De hecho, a Montserrat le encantó el pelazo, la sonrisa y la bonita mirada de su acompañante. Tras pasar a la mesa para conocerse mejor, la mujer se quedó asombrada cuando el soltero le explicó que era un exiliado político en España desde hacía poco más de una año.

El motivo de ello se debe a que en su país era profesor de universidad e hizo algunas cosas que no gustaron a ciertos sectores de la alta esfera. Sin embargo, no negó que extraña la adrenalina que le suponía el salir de casa intentando que no le siguieran o haciendo todo lo posible por volver sano y salvo.

Montse se queda paralizada ante la jeta de su cita en #FirstDates22J: “Yo pago la cena porque tú vas a pagar el salto en paracaídas, me has invitado”https://t.co/pdgzaXIL8Y — First Dates (@firstdates_tv) June 22, 2023

Al escuchar a Carlos David que le faltaba adrenalina en su vida, Montserrat no pudo evitar proponerle saltar con ella en paracaídas. Una opción que el soltero aceptó encantado. Al final, la velada transcurrió a las mil maravillas. Pero, la comensal se quedó de piedra cuando llegó la hora de pagar la cuenta del restaurante.

Al ir a pagar, David le dijo que prefería pagar él porque ella iba a pagar el salto en paracaídas al que le había invitado. Unas declaraciones que dejaron a Montserrat paralizada porque ella le había invitado a ir, no a saltar. Pero, nada más lejos de la realidad, Carlos David volvió a hacerla reír al confesarle que estaba de broma. Un desenlace donde ambos dijeron sí a un segundo encuentro fuera de First Dates.