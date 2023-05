‘First Dates’: Lola, en shock al descubrir qué es lo que le gusta a su cita

First Dates continua conquistado a la audiencia de Cuatro noche tras noche, una labor que lleva realizando desde hace ya varios años. En esta última ocasión, una de las parejas más comentadas fue la formada por Pedro y Lola, dos solteros con muchas cosas en común.

El primero en llegar al restaurante fue Pedro, un hombre que señaló en la presentación que le gusta cuidarse y medir el tipo de vocabulario que utiliza. Ha estado casado dos veces, pero en ambas no tuvo el final deseado. “Se acabó el amor de tanto usarlo”, confesó. Su cita de la noche fue Lola, una mujer empoderada que hace yoga, aquagym y pertenece a un club de lectura.

Matías bromea sobre el parecido en el outfit del soltero y Sobera: “Me sustituye en las escenas de riesgo”

https://t.co/PInewrQQOg — First Dates (@firstdates_tv) May 24, 2023

Al conocer a Pedro la soltera ha señalado que no era lo que esperaba, pero no le ha desagradado. Fue entonces cuando comenzaron a conocerse un poco más y, para sorpresa de ambos, viven muy cerca el uno del otro. Además, han coincidido en que habían tenido mucho estrés laboral durante los últimos años y que ahora se encuentran estupendamente al no trabajar.

Con el transcurso de la noche, Pedro era consciente de que cada vez eran más las cosas que le gustaban de Lola. Sin embargo, el gran bache llegó cuando le dijo que es fumadora. “Dejé de fumar el día que nació mi hijo”, le explicó el soltero. Unas palabras que acompañó al comentarle que todavía sigue luchando por no volver a caer en la tentación.

Por su parte, la soltera ha sido muy clara con él. “Yo no voy a dejar de fumar”, le respondió. Posteriormente, en la decisión final de First Dates, Pedro se sinceró y le dijo que le encantaría volver a verla en una segunda cita, pues estaba encantado con ella. Por su parte, Lola le hizo saber que estaba muy contenta de haberlo conocido y que se sintió muy cómoda durante la cena. Pero, la soltera rechazó tener un segundo encuentro con él. “Hemos tenido conversación, pero no atracción”, admitió.