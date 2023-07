‘First Dates’: Juan asusta a su pareja al asegurar que le llaman «el viudo negro»

Pasaran los años y First Dates nunca dejará de sorprendernos. El popular programa de Cuatro regresó una noche más al prime time de la cadena para presentar a los nuevos solteros que se ha sumado a la aventura del amor. Un encuentro donde tuvimos la oportunidad de conocer a comensales tan peculiares como Juan.

«A cualquiera que le preguntes, a mis amigos y a la gente de mi alrededor, si quieren ir de juerga y cachondeo, me llaman sin dudarlo», señaló en su presentación. Fue entonces cuando Carlos Sobera le preguntó cómo le había ido en el plano amoroso.

Nuestros solteros y solteras están dispuestos a encontrar el amor en verano ❤️ 🔴 Disfruta de las citas más refrescantes en #FirstDates11J en @cuatro 📺https://t.co/x6IbzaHzj7 pic.twitter.com/igYwAIURi2 — First Dates (@firstdates_tv) July 11, 2023

«Muy bien, solo he tenido tres parejas, pero sobre todo dos de ellas, que son a las que más he querido», respondió. «Estuve 36 años con mi primera mujer hasta que falleció, y luego tuve otra pareja, la última, que murió hace dos años y medio. Mis amigos me llaman ‘el viudo negro’», confesó con humor.

Fue entonces cuando conoció a su cita de la noche, Nieves. «Soy una mujer muy alegre, activa y mi edad (59 años) no la aparento», comentó la soltera. Respecto a sus preferencias en First Dates, no dudó en poner al presentador del programa de ejemplo. «Yo quería venir al programa a ver a Sobera porque me encanta, es mi tipo, lo que pasa es que el hombre está cogido… Es encantador, es delgadito, está muy bien», afirmó.

Tras conocer a Juan, ambos pasaron a la mesa para conocerse un poco mejor. Un encuentro donde Nieves le explicó que había estado 30 años con el padre de sus hijas, pero que se les acabó el amor. Debido a ello, el soltero pasó a narrarle su pasado amoroso, una historia que sorprendió bastante a la comensal.

Juan cuenta en #FirstDates11J que sus amigos le llaman “el viudo negro” porque sus dos parejas han fallecido y Nieves reacciona: “Yo quiero vivir”https://t.co/g7eBm7Yiqz — First Dates (@firstdates_tv) July 11, 2023

«Con mi mujer estuve 36 años, lo que pasa es que la pobre falleció. Luego tuve una pareja dos años y algo, y la pobre también murió. Me vas a llamar ‘viudo negro’…», le dijo a la jerezana. Por su parte, Nieves no dudó en responder a sus declaraciones.

«Ya han muerto dos personas a su lado, a ver si yo voy a ser la tercera. Eso me ha echado un poquito para atrás porque quiero vivir», admitió asustada. A pesar de ello, en la decisión final de First Dates, la soltera sí quiso tener una segunda cita con Juan fuera del programa. Pero, él, por su parte, rechazó su oferta. «La distancia la veo un problema», sentenció.