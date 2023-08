‘First Dates’: Jordi realiza la pregunta sexual más incómoda de la historia del programa

Como cada noche, First Dates ha abierto de nuevo las puertas de su restaurante para acoger a solteros que están en busca de su media naranja. A veces tan solo una pregunta puede arruinar una cita y uno de los solteros tomó un riesgo al hacer una cuestión incómoda.

El primero en llegar al programa ha sido Jordi, un estudiante de cine al cual le apasionan sus estudios y el mundo cinematográfico. El joven hizo una sorprendente revelación nada más llegar y es que ha contado que vive con su exnovia. “Es mi compañera de piso, me dijo que no estuviera nervioso”, comentaba. Sin embargo, de poco le sirvió ya que si que lo estaba y tardaron en írsele los nervios. El prototipo ideal de chica para el comensal es que sean “bajitas, extrovertidas y que hablen mucho”.

Su cita fue con Isabel, una joven de pelo largo y mechas rosas. La chica le ha explicado a Carlos Sobera al recibirla que en el amor no le ha ido “ni bien ni mal”, simplemente no le ha ido. ¿Cambiará su suerte con Jordi? Para empezar, ambos comensales comenzaron comprobando que no tenían demasiadas cosas en común.

Como no podía ser de otra forma, al ser el soltero un apasionado del séptimo arte comenzaron su cita ya sentados en la mesa hablando sobre este tema. Él confesó que su película favorita era El Señor de los Anillos. Ella le contó que de esa saga cinematográfica solo había visto la primera relacionada con El Hobbit. Finalmente, decidieron que sus diferencias no importaban y que les podían servir al otro para conocer cosas nuevas.

En cierto momento, Jordi se armó de valor y soltó una pregunta que le había estado dando vueltas por la cabeza. “Dormir, comer, sexo, ¿en qué orden los pondrías?”, quiso saber el joven. Isabel, a la que esta pregunta le pilló un poco por sorpresa, salió al trapo con bastante seguridad y no dudó en situar primero la acción de dormir y a continuación mencionar por igual las otras dos, dejándolo en empate. El comensal no pudo saciar del todo su curiosidad, pero menos es nada. En la decisión final los dos decidieron tener una segunda cita fuera de First Dates.

Cuando menos te lo esperas el flechazo te sorprende 💘 ¿Quieres tener una cita en #FirstDates? Envíanos un #WhatsApp al 626168943 o entran en el siguiente enlace… ¡y déjate sorprender por el amor! 🥰 👉❤️ https://t.co/CF2SrF17M5 ❤️👈 pic.twitter.com/kmEqYUguY8 — First Dates (@firstdates_tv) June 3, 2022