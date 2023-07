‘First Dates’: Izan y Jota, felices al descubrir que tienen la misma y curiosa fantasía sexual

First Dates ha vuelto a abrir sus puertas para recibir a un nuevo grupo de solteros dispuestos a encontrar el amor. Dos de los comensales podrían haber sido la pareja perfecta, pero les ha faltado sentir una conexión más allá de la amistad.

El primero en llegar al restaurante ha sido Izan. Se define como un chico activo al que no le gusta estar quieto. Estudia cine y aunque ha tenido solo dos parejas serias también ha tenido tiempo de experimentar. Busca a alguien parecido a él, con bigote y que sea alto. “Me gustan los chicos que parecen de pueblo, pero se han mudado a Madrid”, ha confesado. Su cita ha sido Jota, que está estudiando para ser actor, escribe y además se está firmando como bailarín. Al acercarse a la barra Matías no ha podido evitar resaltar el bigote del joven que estaba cuidado a la perfección. Obviamente eso a Izan le ha gustado.

Abrimos las puertas del restaurante del amor ❤️ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates5J en directo en @cuatro https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/OrlS76luA6 — First Dates (@firstdates_tv) July 5, 2023

Ya en la mesa han empezado a conocerse más en profundidad y se han maravillado al descubrir que a ambos les interesaba el mundo del cine, aunque desde diferentes perspectivas. También han coincidido en que ambos venían de Andalucía. El estudiante de cine ha querido saber a donde le gustaría viajar a su acompañante. Él ha respondido Japón y le ha parecido demasiado típico, aunque le ha gustado saber que había estudiado en Alemania.

Jota le ha preguntado a Izan sobre cómo se veía dentro de 5 años y este ha respondido que en cuanto al amor no tenía nada planeado, no se cerraba a nada. Por el contrario, sí que le gustaría seguir aprendiendo y conseguir todos sus objetivos laboralmente hablando. Sexualmente han tenido claro que no se atraían y Jota no se veía en una relación abierta. Sin embargo, compartían fantasías sexuales como tener sexo en un avión, una sala de conferencias, con un policía de uniforme o con el profesor de historia de la universidad.

Ambos han tenido muchas más cosas en común, pero no ha sido suficiente. Lo han pasado muy bien en First Dates y han visto el uno en el otro una bonita amistad. En la decisión final se han despedido con un caluroso abrazo lleno de buenas vibraciones y con vistas de volver a quedar alguna que otra vez.