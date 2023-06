‘First Dates’: Daria deja en shock a su cita tras rechazarle por estas inesperadas razones

El pasado miércoles pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta manera, conocimos a Daria. Se trata de una comensal que no tardó en reconocer que, para ella, el sexo es algo fundamental en una relación. La rusa, que lleva 9 años viviendo en España, trabaja como profesora de inglés y es influencer en Tik Tok.

La comensal aseguró que quería conocer a un chico “morenito” que le produjese nada más y nada menos que “admiración intelectual” para poder aprender cosas nuevas. Su cita para esa noche fue Mbaye, que ha dejado sin palabras al propio Carlos Sobera por su “peinado de futbolista”. Se definió como un chico “muy alegre” al que le encanta pasar tiempo con sus amigos.

Daria, nada más verle, estaba convencida de que le conocía de algo pero no tenía ni idea de qué. A pesar de todo, la rusa se dio cuenta de que tenía muchas cosas en común con su cita. En cuanto a parejas, Daria le ha dejado que, para ella, lo más importante es la inteligencia, mucho más que la química.

Abrimos las puertas del restaurante del amor ❤️ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates14J en directo en @cuatro https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/98s2UGx7X9 — First Dates (@firstdates_tv) June 14, 2023

En él parece haber encontrado eso aunque, eso sí, la rusa ha reconocido que no le ha gustado que sea alocado, porque necesita alguien que le frene un poco. A la hora de hablar de sexo, Daria le hizo saber que no le podía contar cuál era su fantasía sexual porque lo descubrirían todos sus seguidores de Tik Tok. Lo único que le dijo fue lo siguiente: “Tengo todos los materiales, solo me falta la persona”.

Al ver la complicidad que había entre los dos, pasaron al reservado. La comensal hizo saber en su cita que no solía besar en la primera cita. Además, le confesó que no le gustaban los chicos españoles porque solían ser “poco caballeros”. Poco después, a la hora de pagar la cuenta, Mbaye no la ha invitado a cenar. Un detalle que, para ella, es fundamental.

En la decisión final en First Dates, él se mostró completamente dispuesto a tener una segunda cita con Daria mientras que ésta se negó en rotundo. Eso sí, dio dos razones por las que había tomado esa decisión: por un lado, es igual de extrovertido que ella y, por otro, no ha pagado la cuenta. Mbaye, como era de esperar, se quedó en shock. ¡Parece que el amor no surgió en esta ocasión!