‘First Dates’ | Un comensal, sobre su suerte en el amor: “Soy un príncipe azul en paro”

Una nueva entrega de First Dates se emitió el pasado martes, como cada noche, en Cuatro. Cada programa es un mundo y como no podía ser de otra manera nuevos solteros con sus costumbres y rarezas llegaron al restaurante más famoso de Mediaset.

Una de las protagonistas de la noche fue Sue: “Me llamo Sue, soy fotógrafa creativa y filmmaker. Soy de Santiago de Compostela y tengo 38 años. Esta es mi tarjeta, por si quieres cualquier cosita”. Dicen que quien no corre vuela y la gallega aprovechó la oportunidad por si le salía algún empleo. La comensal llevó al programa numerosas tarjetas que repartió a los productores, a su cita e incluso a Lidia Torrent no sin antes volver a describirle su ocupación laboral. Sue reconoció no haber profundizado en conocer demasiado a ninguna de sus anteriores parejas.

Sue, la soltera de los labios rojos y las tarjetas de ‘First Dates’: “¿Seguro que no tengo nada?” 🎥 #FirstDates4O https://t.co/rnFkbSNOYd — First Dates (@firstdates_tv) October 5, 2022

El elegido para acompañarla fue Álex, un informático que decía ser “un príncipe azul en paro” debido a su mala suerte en el amor o al menos en las relaciones serias porque aunque hiciera un año que no tenía una relación formal, sí que había tenido algún rollo informal. Su pasión era la cultura japonesa y su lema de vida «vivir fuerte, recto y sincero, de vivir de corazón a corazón”.

Sin embargo, dos personas que a primera vista no tenían nada en común consiguieron entenderse. A Álex le gustó que Sue hablara con tanta pasión de su trabajo y que sonriera con los ojos además de con la boca porque «eso es algo que hacen las personas que sonríen de verdad y lo hacen con el alma». A ella le gustó que él fuera “distinto a los demás”.

La pareja también tuvo tiempo de sincerarse y Álex reveló que tenía una ‘superex’, es decir, una expareja que le marcó mucho en su vida. Lejos de ofenderse, Sue reconoció que puede que ella también tuviera a alguien así.

La mejor parte de la cita fue sin duda ver a Álex encantado con todas las excentricidades de Sue y al final surgió el amor entre los dos comensales que pidieron una segunda cita ya que esta se les había hecho “muy corta” y querían seguir conociéndose.