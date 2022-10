‘First Dates’: Un comensal se queja de la comida del restaurante

En el restaurante de First Dates como es natural no solo se comentan las parejas que van a tener las citas, los propios comensales a veces también hacen críticas a la comida del programa de Cuatro.

Esto le ocurría a Albert, el soltero que llegó al restaurante. El funcionario de 57 años se definió como tierno y cariñoso, pero solo en la intimidad. “Soy muy extrovertido y busco una persona extrovertida que comparta conmigo esa extroversión”, pedía el catalán.

Su cita fue Roser, una agente inmobiliaria de 52 años. La primera impresión de ella sobre Albert no fue demasiado buena: “A una cita se viene arreglado. Yo me he esmerado, y él no tanto como yo esperaba”, contaba a las cámaras de First Dates quejándose sobre el atuendo de este. Pero es que la mala impresión fue mutua: “No me ha gustado nada así de primeras. Me gustan las mujeres bajitas, pero el tamaño no es mi prototipo, me gustan delgadas”, comentaba también el comensal sobre su cita.

Vuelve a disfrutar de las citas #FirstDates6Ohttps://t.co/kEMkJPwcEd — First Dates (@firstdates_tv) October 7, 2022

A lo largo de la cita se fue haciendo aún más evidente de que ambos no eran compatibles, ni siquiera en el horóscopo. Entonces Albert cambió de tema y criticó la comida del programa: “Tendré que venir más aquí, porque ponen poca cantidad”. El comentario por lo menos le resultó gracioso a Roser. La comida en First Dates no brilla por su cantidad y el soltero hacía referencia a que si quería llenarse tendría que volver.

Posteriormente hablaron también sobre preferencias sexuales. Roser aseguraba que le gustaba la aventura a lo que Albert contestó que “eso dicen todas, pero las sacas del misionero…”. La verdad que la respuesta del funcionario fue bastante borde.

Como había quedado patente en la cita, no existía el mínimo signo de compatibilidad entre ambos por lo que como era obvio ninguno quiso seguir conociéndose en una segunda cita.