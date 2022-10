‘First Dates’: Una comensal sorprende al enamorarse a primera vista de su cita

El pasado lunes 10 de octubre First Dates regresó a la parrilla televisa para presentar a los espectadores los nuevos comensales que se han apuntado al reto del amor de Cuatro. Un encuentro donde pudimos conocer a Valentina, una colombiana de 25 años que se dedica al mundo de la interpretación y que acude con el objetivo de conocer el atractivo de los hombres europeos.

Con ganas de experimentar y abierta a todo, la soltera comentó que para ella el físico sí era lo más importante de una persona. «Todo te entra por los ojos primero», señaló. Fue entonces que conoció a Xacha, un tinerfeño de 33 años que la dejó completamente prendada nada más conocerlo.

Una relación abierta, una soltera a la que sólo le falta ser viuda y una bachata inolvidable 💃 Todo listo para una nueva semana buscando el amor en #FirstDates10O. ¡Os esperamos en una hora! ❤️ pic.twitter.com/qLOGbWs3Mh — First Dates (@firstdates_tv) October 10, 2022

Por su parte, el canario también tuvo una buena primera impresión de la joven, tanto en el físico como al conocer todo a lo que se dedicaba. «Es llamativa», declaró. A lo largo de la velada, la cita fue marchando a las mil maravillas, de hecho, Valentina no dudó en piropear Xacha. «Tienes físico de macho ibérico», le dijo. Unas palabras que ruborizaron al comensal, quien se lo agradeció con un tímido «gracias».

Sin embargo, aunque todo parecía indicar que iba a terminar bien entre ambos, al llegar al tema de la rutina diaria todo dio un giro de 180º. Al sentir que era más joven que él, Xacha le preguntaba si tenía hijos, a lo que ella negaba rotundamente. «¿Tengo cara de tener hijos?», preguntó entre risas. Y es que, el canario, por su parte, sí que es padre de una niña.

El hecho de que tuviese también 33 años y fuese marinero descuadraba un poco a Valentina, pero lo que sentenció por completo la decisión final de la joven fue cuando Xacha le dejó claro que él no dejaría su vida en las Islas Canarias por nada del mundo. Al final de la noche en First Dates, el comensal confesó que sí le gustaría tener una segunda cita con la colombina, pero ella prefirió dejarlo así, pues no veía un futuro estable en el caso de comenzar una relación.