‘First Dates’: una comensal, entre lágrimas al saber cómo su cita luchó contra una grave enfermedad

First Dates regresó a Cuatro una noche más. En la nueva entrega del programa de citas más famoso de la televisión, dos de los comensales que más llamaron la atención de los espectadores fueron Asís y Sandra, dos jóvenes que protagonizaron una bonita cita.

Asís, se presentó como un chico al que le gustan las chicas decididas. El joven recibió en el restaurante a Sandra, una chica muy echada para adelante, con la que congenió desde el principio. Entre ellos hubo mucha química y eso llevo al joven a sincerarse con ella.

Durante la cena, Asís relató una de las épocas más complicados de su vida: “Estaba en el pueblo y se me empezó a hincar el cuello. Me tuvieron que llevar al hospital, me hicieron una analítica y me dijeron que tenía leucemia. No le di mucha importancia hasta que estuve a punto de morir”, explicó.

Sandra se emociona con cómo luchó Asís contra su enfermedad: “Me parece bonito que me lo haya contado” #FirstDates6E https://t.co/KfRNbxXfTG — First Dates (@firstdates_tv) January 6, 2023

“Me tuvieron que operar, estuve en tratamiento y lo he superado”, decía Asís mientras Sandra le miraba sin poder articular palabra. “Estuve meses en el hospital. Cuando me operaron, estuve en la cama, me dijeron que no podía jugar al fútbol y he podido”, añadía.

Después de escuchar su historia, Sandra se sinceró delante de las cámaras del programa: “Me parece muy bonito que haya tenido el valor de contármelo. Me parece que lo lleva de una manera muy positiva y es un punto a su favor muy grande”, dijo la jovem.

Al final de la cena, debido a la complicidad que tuvieron durante toda la cita, Sandra y Asís decidieron seguir conociéndose y tener una segunda cita, pero esta vez lejos de las cámaras de First Dates, para poder conocerse mejor fuera del programa.