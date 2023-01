‘First Dates’: Stefano desvela su estrategia para mantener a 14 amantes

Cuatro ha dado la bienvenida al 2023 y lo ha hecho una semana más de la mano de un nuevo programa de First Dates. El popular show de citas se ha consagrado como una de las apuestas indiscutibles de la cadena desde su estreno. De hecho, en la última emisión los espectadores pudieron ser testigos de citas como la de Eduardo y Stefano.

El primero en llegar al restaurante fue Stefano, un joven italiano que confesó estar cansado de ser el centro de atención de las mujeres. «Debería ponerme un cartel que ponga ‘Hola, no me gustan las chicas’», comentó sin tapujos. En el amor nunca ha tenido demasiada suerte, pues su estilo de vida y el ser una persona un poco cerrada no le han dado buenos resultados.

Citas inesperadas y mucha lectura 💥 Las parejas de #FirstDates5E ya vienen de camino al restaurante. ¡Nos vemos en una hora! ❤ pic.twitter.com/KIGOTa0x2k — First Dates (@firstdates_tv) January 5, 2023

«Más de 48 horas no me duran las relaciones», admitió. Su cita de la noche fue Eduardo, un recepcionista de un tablao flamenco que dejó al italiano sin palabras nada más verle. Un primer encuentro donde ambos conectaron rápidamente, tanto, que Stefano le ha leído las manos. «Son buenas manos, de buena persona que esconde cosas», señaló.

El hecho de que Eduardo le haya permitido leerle las manos ha sido de lo más significante para Stefano, ya que con mirar las palmas de esta puede conocer todo sobre la otra persona. «Para mí es como si te hubieras desnudado», le explicó al soltero.

Eso sí, lo que no se esperaba Eduardo era que el italiano tuviese un curriculum amoroso de lo más extenso. «He llegado a tener 14 fo**amigos. Tienes que tenerlo claro, un guion bien montado, porque no puedes mentir», contó. Unas declaraciones que no dejaron indiferente al comensal.