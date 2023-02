‘First Dates’: la cita perfecta, arruinada por el físico de uno de los comensales

Cuando parece que todo iba bien, algo se tuerce y acaba de la forma más inesperada, cambiando todo de un momento a otro. Esto es lo que le pasó a la cita de este pasado jueves en el programa First Dates, cuya decisión final tuvo un gran impacto en la audiencia.

Carlos y Laura hacían una pareja tan perfecta que se mostraron muy sorprendidos. Ambos tenían los mismos gustos, mismas aficiones, les encantaban las aventuras, además de compartir la misma visión con respecto al futuro. Carlos entraba por la puerta con un traje de esquí, el joven estudió Ciencias del deporte y lleva 8 años dedicándose a ello. Además, es técnico de nivel en Sierra Nevada y ha trabajado en lugares como Canadá y Austria.

Disfrutando de la cita entre Carlos y ella. Les deseo lo mejor de lo mejor.#FirstDates23F — FreeSpirit_888 (@FreeSpirit_888) February 23, 2023

A causa de todos estos viajes y de su trabajo, siempre ha tenido muy difícil el encontrar una pareja y se ha querido presentar a First Dates para probar suerte. Por la puerta entraba Laura, quién no ha tenido nunca una relación estable, nada más ver a su cita comentaba que no era su tipo pero le iba a dar una oportunidad.

Durante la cena hablaron de todo tipo de cosas y poco a poco Carlos iba gustándole más. Los dos tenían en común el querer asentarse y tener una relación, ya fuera con hijos o sin hijos, pero poder compartir aventuras juntos. Laura se pasó toda la cita alucinando pues tenían un pensamiento muy similar.

Sin embargo, llegado el momento de tomar la decisión final, Laura se sinceraba y le comentaba que a pesar de todo lo que tenían en común, él no era su tipo, y físicamente no le había llegado a gustar. Finalmente los dos quedaron como amigos y quién sabe si en un tiempo puede surgir algo más.