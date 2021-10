Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde los protagonistas de la noche fueron César y Alba, quienes no dejaron indiferente a nadie, especialmente el comensal, que nada más llegar tenía muy claro el prototipo de mujer que quería de compañera.

«Mi prototipo de mujer es Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, de carita bonita, con pelo negro…», confesaba César a una sorprendida Lidia Torrent. Pero al comensal no le faltó tiempo para piropearla, ya que le dejó claro que ella también era de su prototipo. «Sírvase decir que me gustas», señaló. Palabras con las que dejó a Torrent anonadada.

Su cita de la noche fue Alba, que se presentó diciendo: «Busco la felicidad porque creo que la vida es muy corta, estamos aquí cuatro días y tres llueve. Así que lo mínimo es buscar un poquito de alegría para vivir». Una primera toma de contacto con la que la comensal quedó muy conforme con la elección del programa para su velada.

«Cuando he entrado y he visto a César, me ha parecido agradable a la vista, sinceramente, me ha resultado atractivo», ha confesado a cámara. Durante la velada, ambos hablaron de todo un poco, de sus aficiones, gustos e incluso de sus hijos, detalles que le gustaron mucho a Alba. «Esos son muchos puntos a favor», admitió la técnico medioambiental.

Un conjunto de aspecto que hicieron que en la decisión final Alba sí quisiera volver a tener una segunda cita con César. «Me ha parecido un chico encantador», declaraba la joven. Por su parte, el madrileño también quiso volver a quedar porque «creo que tenemos que conocernos un poquito más». Palabras con las que ambos comensales concluyeron su paso por ‘First Dates’.