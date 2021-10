Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde los protagonistas de la noche fueron Paca y Soraya. En enero de 2020 Paca acudió al programa de Cuatro, pero su cita con Pilar no tuvo un final feliz. «Era una chica un poco explosiva y junto con su forma de pensar no era lo que buscaba», le admitió a Carlos Sobera.

Ahora, el comensal ha vuelto en busca de un segundo intento. «Soy un hombre heterosexual que me gusta vestir de mujer. He tenido intentos de varias relaciones, pero al final se quedaron en nada, por eso he vuelto al programa», ha comentado el ibicenco en el programa. Eso sí, como no era novato en el tema, Paca tuvo muy claro sus preferencias desde el principio.

«Espero que mi cita tenga tolerancia, comprensión, que sea alegre y que todo fluya», le explicó al presentador. Y añadió que «me da igual que sea rubia o morena, eso sí, con los pechotes grandes, a ser posible…». Su cita de la noche fue Soraya, una mujer con la que el comensal conectó en seguida.

«Pienso que soy una persona muy misteriosa, pero la mayoría de la gente piensa que lo cuento todo alegremente. También soy peculiar porque a raíz del cáncer contra el que lucho, con una metástasis controlada, veo la vida de otra manera», comentaba la comensal en su presentación.

Posteriormente, la valenciana acudió a la mesa donde le esperaba su cita para comenzar a charlar y conocerse un poco más. «Vivo día a día y lo que me gusta es tener experiencias nuevas», comentó Soraya. Una velada donde también hablaron del pasado amoroso de la comensal. «He tenido novios, marido, folla amigos, rollos de un momento…», pero Paca le respondió que «eres afortunada por haber tenido todo eso».

Paca: «Yo… a lo mejor no es lo ‘grande’, pero sí que sería capaz de aguantar bastante rato. Pongámosle 15 minutos, media hora…» 😉 #FirstDates4O https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/uYgeZfgBGt — First Dates (@firstdates_tv) October 4, 2021

A pesar de haber sido una cita de lo más agradable, Soraya lo tuvo claro en su decisión final. «Paca sexualmente no me pone y para tener una relación con una persona de este tipo, me tiene que atraer mucho», afirmó la pensionista. «Me pareces una persona estupenda, pero no eres mi tipo. Como amigas si, como otra cosa, pues no», confesó. Palabras con las que le dejó muy claro a Paca que no quería una segunda cita.