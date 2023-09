First Dates se ha convertido, con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión con más éxito en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Recientemente, ha sido noticia por algo relacionado con uno de los comensales que pasó por el restaurante. Estamos hablando, cómo no, de Monje Vidente.

En la actualidad, se encuentra en busca y captura como presunto líder de una red de menores que extorsionaba a famosos de la alta sociedad de Valencia. Entre ellos, supuestamente, se encuentra el modisto Francis Montesinos y el peluquero Tono Sanmartín. En estos momentos, la Fiscalía de Menores de Valencia se encuentra investigando este caso.

La Guardia Civil ha indicado que el médium que apareció en el programa de First Dates, supuestamente, es el cabecilla de esta organización. Se trata de una red de menores que pedía enormes cantidades de dinero a celebrities bajo amenazas de denuncias contra ellos por supuestamente haber mantenido relaciones sexuales. Según han podido saber los compañeros del diario Levante, presuntamente, Monje Vidente captaba a los menores de una manera muy peculiar: «Moviéndose en su entorno y ganándose su confianza».

Monje Vidente, el médium que habla con los famosos: “Invoco a Lola Flores y a Franco”#OtraDimensión#FirstDates7A

https://t.co/wkxkRu6NdU — First Dates (@firstdates_tv) April 8, 2022

¿Cómo fue la cita de Monje Vidente en First Dates?

A principios de abril de 2022, el médium entró en el restaurante más famoso de la televisión y coincidió con Carlos Sobera. Nada más llegar, se presentó: «Yo soy vidente, médium, hipnólogo, hago hipnosis, y soy brujo, hago magia negra. Yo invoco muertos, algunos me piden que invoque algún espíritu famoso como Lola Flores o Franco, y yo lo invoco».

Por si fuera poco, continuó hablando de su historia: «He tenido amores, pero todavía no ha llegado mi media naranja. Espero que hoy sí», aseguró el invitado y, después, dijo que buscaba «una mujer inteligente, culta y que crea en la magia negra». Su cita en First Dates era Kova, que se considera una mujer asexual. Algo que a él le echo bastante para atrás, ya que aseguró ser “muy activo sexualmente”.

«Yo pensaba que me iba a echar un polvo y me voy a quedar con ganas», declaró a cámara. Por si fuera poco, añadió: «Yo hago el salto del tigre, el del avestruz, el del mono. Yo me lo como todo, para mí una mujer desnuda es un manjar». Más allá del ámbito sexual, Monje Vidente se sinceró sobre nada más y nada menos que sus poderes: «Veo muertos y no es fácil vivir conmigo». Además, fue más allá: «Me mataron en Francia por brujo, cuando voy a Paris lo noto, en la plaza, me mareo, el estómago».

Monje Vidente, sobre el sexo: “Me gusta mucho hacer el salto del tigre”#OtraDimensión#FirstDates7A

https://t.co/6ZPYbE8aRw — First Dates (@firstdates_tv) April 8, 2022