El pasado miércoles 13 de septiembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta forma, conocimos a otros tantos comensales que decidieron pasar por el restaurante más famoso de la televisión para tratar de encontrar a su media naranja. Dos de los protagonistas de la noche fueron Luz y Pedro.

En esta ocasión, vivimos algo realmente sorprendente: madre e hija acudían juntas a First Dates en busca del amor. Fue Carlos Sobera quien recibió a ambas. «Le gusta una persona aseada, que sea alegre y que tenga buenos sentimientos», comenzó diciendo Sammy sobre su madre. «Lo que me gusta es una persona amueblada, emprendedora y que sea trabajador», expresó.

Sammy, hija de Luz, se quedó a esperar la cita de su madre para «darle el visto bueno». Poco después entró Pedro, un jubilado que reconocía tener «la autoestima por las nubes y una personalidad arrolladora». El comensal se quedó en shock al ver a Sammy: «Me han puesto una mujer muy joven. Yo encantadísimo porque me gustan las mujeres más jóvenes, no más mayores».

«Bueno, Pedro, ¿te ha hecho ‘tilín’ Sammy?», preguntó Carlos Sobera. El soltero respondió: «Hombre, es buena mujer». Fue entonces cuando el presentador le confesó que ella, en realidad, no era su cita para esa noche. Pedro no tardó en responder, visiblemente decepcionado: «Vaya por Dios, ¡me habéis engañado!».

A pesar de todo, Pedro quiso quitar hierro al asunto: «Pues vamos a ver a la mamá». Acto seguido, se dirigió a la mesa en la que le estaba esperando Luz. Los dos tuvieron la oportunidad de conocerse un poco más, para tratar de averiguar si tenían cosas en común. A pesar de los esfuerzos, nada salió como esperaba.

En la decisión final de First Dates, los solteros tuvieron que tomar un camino. Es cierto que había muchos detalles entre ellos en los que no terminaban de encajar. Un claro ejemplo es que ella era verdaderamente religiosa mientras que él era ateo. Por lo tanto, no quisieron tener una segunda cita.

