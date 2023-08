Así fue la cita de Eloy, el participante de ‘First Dates’ acusado de asesinar a un amigo con 27 puñaladas

Por el restaurante de First Dates pasan todo tipo de personas, pero lo que no espera ninguno de los comensales es que pueda terminar cenando con un presunto asesino. Eso es precisamente lo que le pasó a la cita de Eloy, que semanas después de pasar por el programa ha sido detenido por asesinar presuntamente un amigo asestándole 27 puñaladas.

El crimen ocurrió en un bar de Córdoba después de que la víctima y el presunto verdugo tuvieran una acalorada discusión. Ambos habían quedado en verse allí y tras el conflicto el comensal fue expulsado del local. Sin embargo, en un descuido del dueño volvió a colarse, cogió un cuchillo de la cocina y comenzó a atacar a su amigo. A pesar de que el resto de clientes trató de detenerlo, poco pudieron hacer ya que cuando los sanitarios lo trasladaron al hospital a las pocas horas terminaba falleciendo.

La Policía Nacional detuvo a Eloy y desde el pasado viernes se encuentra en disposición judicial tras haber pasado por el modulo psiquiátrico del centro penitenciario de Alcolea.

¿Cómo fue su cita en First Dates?

Eloy tuvo como compañera de mesa a Mercedes, una sevillana de 40 años. Él, por su parte, se presentó como un militar retirado que había trabajado en la unidad canina de seguridad: “adiestraba perros para el ejército, pero ahora soy camarero”.

En el amor contó que le había ido mal “porque no he tenido nunca una persona fija, han sido esporádicas, y vengo al programa buscando algo serio”. En el restaurante tampoco le fue mejor ya que de primeras a su cita no le gustó. “Eres muy agradable, pero no me atraes físicamente, la verdad, no eres mi estilo porque no me gustan los hombres calvos”, le admitió Mercedes durante la velada.

“No me importa, te comprendo, a mí tampoco me gustas, prefiero a las mujeres delgadas. Obviamente, no nos gustamos ninguno de los dos”, le contestó el cordobés. Aunque este habría estado dispuesto a tener una cita cordial, finalmente fue imposible. Debido a la incomodidad generada por ambos, terminaron dejando la cena a medias y abandonando el local. Por supuesto, a los dos se les invitó a volver a probar suerte cuando lo desearan.

Hay que dejar claro que el crimen ha pasado después de que el presunto asesino pasase por el programa, por lo que First Dates no tiene ningún tipo de responsabilidad en este asunto. Es muy posible que, de haberse producido antes de emitir la cita, el espacio de Cuatro hubiera decidido no emitir esta cita.