‘First Dates’ vive la peor cita de su historia:”Es para salir corriendo”

Una noche más, First Dates regresó a Cuatro con una nueva entrega. Y de nuevo, los espectadores se quedaron muy sorprendidos con los comensales que acudieron al restaurante del programa de citas en busca del amor. En esta ocasión, dos de los comensales que más llamaron la atención fueron Paulina y Antonio.

Paulina llegó al restaurante con las ideas muy claras. Ya en su presentación avisó de lo que esperaba a Antonio durante la cena. «Yo he sido una cabrona y una hija de puta porque a mí lo que más me gusta en esta vida es tocar los cojones, y no sabes lo bien que se me da», exclamó.

Por su parte, Antonio se describió como «un hombre romántico y entregado a la pareja». No obstante, a Paulina no le dio una primera buena impresión: Lo he visto poco atractivo, y le falta cuidarse. No me gustan los hombres tan bajitos y barrigones», señaló la comensal.

No obstante, Paulina también le lanzó una serie de pullas a la cara. «¿Siempre has ido al gimnasio? Pues no se te nota mucho», le dijo, mientras que él prefirió no contestar: «Me he quedado mirándola y he pensado ‘pues tú de gimnasio, hasta poco’».

Pero ese no fue el único comentario fuera de lugar que Paulina hizo a Antonio. La comensal comenzó a hablar de sexo, y en los totales del programa expresó que: «tiene pinta de osito, no de empotrarte contra la pared», señaló.

«Te salta con una, con otra… No puedes tener un tema serio con ella. Se hace su mundo y suelta cualquier cosa», se quejó al programa Antonio. «Si Paulina fuese la última mujer en el mundo, me cambio de sexo. ¿Para qué quieres encontrar una mujer así? Es para salir corriendo. Más vale que no te la encuentres», añadió.

En la decisión final, ella rechazó tener una segunda cita con él expresando que: «no somos nada compatibles». Mientras que el comensal aprovechó para apostillar: «Yo tengo un carácter más noble y tú vas de sabionda. No se puede juzgar todo así».