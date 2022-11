‘First Dates’ | Álex, sincero: “Me gusta ir a ligar a Mercadona”

Una noche más, First Dates regresó a Cuatro para presentar a sus espectadores los nuevos comensales que han acudido al programa en busca de su media naranja. Una travesía donde pudimos conocer a comensales como Álex, un joven que a ratos se pone bajo la piel de Spider-Man y que ansía encontrar a su Mary Jane.

Eso sí, en cuanto a ligar se refiere, el soltero confesó tener sus propias técnicas y lugares favoritos. «Me gusta ir a Mercadona o a El Corte Inglés a ligar, voy tanteando un poco a las mujeres y veo cómo me miran. Eso es lo que realmente me gusta, el cara a cara», señaló.

Ante sus palabras, Carlos Sobera no dudó en preguntarle por su oficio. «La logística, pero a ratos me convierto en Spider-Man. Causo sensación en fiestas y cumpleaños», admitió. «Gano en mallas», agregó. Su cita de la noche fue Carolina, una mujer que se definió a sí misma como una persona que es «muy rencorosa. Te puedo perdonar, pero no olvido».

La soltera acudió a First Dates en busca de un chico alto, moreno y, sobre todo, que le hiciera reír. «El físico no lo es todo», confesó. Cuando se enteró que Álex era Spider-Man a ratos, Carolina no pudo evitar señalar que ella era más de Capitán América. «Con Álex me puedo conformar», dijo.

Al final, la cena concluyó bastante bien. Ambos comensales apostaron por seguir conociéndose en un segundo encuentro fuera de cámaras, pues habían compartido muchos puntos de vista en común. Eso sí, lo que varió un poco fue la puntuación que cada uno le dio a la cita. Y es que, mientras Carolina le puso un 7, Álex estaba convencido de haber llegado al 10.