‘First Dates’: Alejandra, en shock al saber que su cita besa las cenizas de su perrita todas las mañanas

Una noche más, First Dates llegó a Cuatro con una nueva entrega que volvió a sorprender a los espectadores, con los comensales que acudieron al restaurante del programa en busca del amor. Dos de los comensales que más llamaron la atención fueron Alejandra y Darío.

Durante su presentación, Alejandra confesó que al principio no suele caer bien a la gente “doy una imagen que no es, pongo mala cara y no caigo bien”. Además, expresó que estaba buscando “un chico con valores, con iniciativa, que no sea soso, que me acompañe en mis locuras y que sea fiel”.

Por su parte, Darío se definió como un chico muy cariñoso, sincero y detallista. Al ver a Alejandra tuvo una primera impresión muy buena, sin embargo, la primera impresión de la joven al verle no fue tan positiva “el típico garrulo de gimnasio que pone cuernos y que come arroz y pollo”, expresó.

Alejandra, al saber que su cita en #FirstDates besa las cenizas de su perrita cada mañana: “Eso es de ser un cani sensible y noble” https://t.co/5WPLYYugsm — First Dates (@firstdates_tv) May 6, 2023

Darío le dijo que es consciente de que su aspecto puede engañar y Alejandra le confesó que su primera impresión no había sido demasiado buena, debido a que pensaba que era el típico obsesionado con el gimnasio. No obstante, él le dijo que iba al gimnasio para sentirse bien y para poder comer de todo.

Durante la cena, el soltero fue sincero y le contó a Alejandra que es ordenado solo cuando quiere y que tiene algunas manías. Además, también le confesó que todos los días le da un beso a las cenizas de su perrita “la siento», expresó. Una historia que tocó el corazón Alejandra: “Eso es de ser un cani sensible y noble”.

Poco a poco la visión que Alejandra tenía de fue Darío y terminó la cita expresando que quería seguir conociéndole en una segunda cita, algo que él también quiso. De esta forma, los dos comensales abandonaron el restaurante de First Dates juntos y con la promesa de seguir conociéndose.