‘First Dates’: Rodrigo deja en shock al equipo al confesar que tiene un zoo en Indonesia

A veces hay gente que simplemente es incompatible y esto es lo que les ha pasado a dos de los comensales de First Dates. Él es un hombre de mundo y ella apenas se ha movido de su comunidad autónoma.

El primero en llegar al programa ha sido Rodrigo y esta ha sido su presentación: “Tengo dos casas en Uruguay, una casa en Argentina, un zoológico en Indonesia, una casa en España y ahora me voy para Estados Unidos”. Por su trabajo en el zoo se ve obligado a viajar mucho y se siente solo, por eso busca a alguien que le pueda acompañar.

Su cita ha sido Andrea, una joven alegre y de aspecto algo infantil, pero que lejos de las apariencias es muy responsable y su carácter se debe a que es profesora y le apasiona su profesión. “¡Qué guapo!”, es lo que ha exclamado a ver a su acompañante. Sobre todo, ha destacado sus ojos azules: “Son como el mar, te pierdes en ellos”.

A él le ha gustado mucho su energía y le ha advertido que si le llamaba “boluda” no se asustara, que era algo bueno. La chica le ha preguntado que si era modelo y si le gustaba la fiesta. Con la respuesta a esto último se ha quedado muy sorprendida al saber que él salía en Ibiza y más aun cuando ha averiguado que la familia de Rodrigo estaba repartida por todo el mundo. “Vivo solo desde los 13 años”, ha explicado el soltero. Sobre las relaciones él ha confesado que había tenido muchas, pero que debido a sus viajes no habían funcionado. Si encuentra a alguien que le guste mucho estaría dispuesto a asentarse y vivir en un único sitio.

Por su lado, ella ha contado que su relación más larga fue un rollo de dos meses y que no buscaban lo mismo. Él solo quería sexo y no se molestó en conocerla. Por este motivo Andrea se ha mostrado encantada al saber que su cita en First Dates era un romántico que encendía velas en las ocasiones especiales. Tristemente su cita ha opinado que era muy infantil para él y que no tenía mucha calle como para seguirle el ritmo.

Esto ha quedado confirmado cuando le ha preguntado a la joven que cuál había sido su mayor locura y ella ha contestado que “viajar a Madrid o a Salamanca”. No había salido casi de Murcia y su sueño confiesa que sería ir a Roma o descubrir Andalucía. Al preguntar por su canción favorita Andrea se ha sentido muy orgullosa al decir que “cualquiera de Disney” y con eso el soltero ha puesto punto y final a su interés. En la decisión final Rodrigo ha explicado que ve a la chica joven e inmadura para él y que para su forma de vida solo sería un lastre que acabaría dañándose.