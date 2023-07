‘Fiesta’: Chabeli Navarro se queda en shock ante una inesperada pregunta de Aurelio Manzano

Este fin de semana, Chabeli Navarro rompió su silencio. La sevillana acudió al programa Fiesta, donde tras su polémica exclusiva con la revista Lecturas, pudo explicar su historia y se sometió a las preguntas de los colaboradores del programa. Tras haber revelado que había estado embarazada de Bertín Osborne y de que él anunciase que tomará acciones legales contra ella, la joven se sentó en el sofá del programa con muchas ganas de hablar.

Aurelio Manzano fue uno de los colaboradores más críticos con Chabeli Navarro. Nada más comenzar el programa, el colaborador comenzó a mostrar sus dudas de que ese bebé pudiese haber sido realmente hijo de Osborne. Cuando la sevillana entró en plató, el periodista de no se costó intentándola poner contra las cuerdas. “Te lo voy a preguntar desde el respeto y tú contéstame. No habrá ningún problema. ¿Quién es José?”, le dijo al final de la entrevista.

Chabeli decidió rehuir el tema, sin embargo Aurelio Manzano fue más allá: «¿Tu exnovio antes de conocer a Bertín se llamaba José?». Debido a que la sevillana se negaba a contestar, Aurelio la acusaba de no estar diciendo la verdad sobre su supuesto embarazado de Bertín Osborne. “Sabes por dónde voy. Si me estás mintiendo con eso. ¿Qué tipo de relación tenías tú con José?», preguntó.

Chabeli: «Cuando le dije a Bertín que estaba embarazada, me dijo que tenía hecha la vasectomía» 💣💥 #FiestaT5 https://t.co/KgZVQlbnku — Fiesta (@fiestatelecinco) July 22, 2023

De esta forma, Chabeli Navarro se limitó a asegurar que el entorno de Bertín Osborne se está dedicando a contaminar el asunto para amedrentarla: «Sé de dónde viene todo. Ya lo sé. Qué fuerte. No pasa nada, yo tomaré mis medidas». «¿Puede haber imágenes tuyas y de José, en actitud cariñosa? ¿Fechadas del tiempo en que tú te quedaste embarazada?», volvió a insistir Aurelio Manzano, insinuando que pudo ser esa supuesta pareja quien dejó embarazada a la sevillana y no Bertín como ella ha intentado hacer creer con su exclusiva.

Ante la negativa de la joven, Aurelio Manzano no cesaba en su particular tercer grado durante la entrevista: «¿Crees que José puede haber comentado a su entorno más cercano: ‘El hijo que está esperando Chabeli es mío’?». Además, insistía: «¿Tienes miedo de que en un posible juicio pueda haber testigos, pueda haber una relación paralela con tu ex y que esas personas fueran a declarar?».

Sin embargo, Chabeli aseguraba que: “estoy tranquila. Lo que tenga que demostrar, lo demostraré. Es mi historia. Tengo para demostrar lo que he contado». Sin embargo, tan solo unos instantes después le cambiaba la cara cuando Aurelio Manzano le propuso llamar a su ex pareja, José, solo si ella estaba de acuerdo. Esa llamada no se produjo finalmente, y el interrogatorio del colaborador de Fiesta se terminó en ese momento.