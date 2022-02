Hace tan solo unos días, a través de las noticias de TG1, Amadeus tuvo la oportunidad de dar muchos más detalles de cómo se van a desarrollar las dos primeras noches del ‘Festival de Sanremo 2022’. Debemos tener en cuenta que, entre estas galas, podremos escuchar un total de 25 canciones.

Lejos de que todo quede ahí, habrá actuaciones de artistas invitados a modo de “interval act”. En la primera noche contaremos con Måneskin, últimos ganadores del ‘Festival de Sanremo’ hasta la fecha, así como vencedores de ‘Eurovisión 2021’. En la segunda noche, veremos a Laura Pausini. Se espera que, en esta ocasión, se anuncie que va a ser una de las presentadoras de ‘Eurovisión 2022’.

El orden de actuación de los artistas se ha conocido esta misma mañana. Esto es algo que esperábamos ya que debemos tener en cuenta que Claudio Fasulo, subdirector de RAI1, llegó a compartir con los medios de comunicación ese orden de actuación la misma mañana del día del show. ¡Este año no podía ser menos! Por lo tanto, además de saber qué artistas actuarán en cada una de las dos primeras galas, por fin conocemos el ‘Running Order’.

Martes 1 de febrero, primera noche del ‘Festival de Sanremo 2022’:

1. Achille Lauro (feat. Harlem Gospel Choir) – ‘Domenica’

2. Yuman – ‘Ora E Qui’

3. Noemi – ‘Ti Amo Non Lo So Dire’

4. Gianni Morandi – ‘Apri Tutte Le Porte’

5. La Rappresentante di Lista – ‘Ciao Ciao’

6.Michele Bravi – ‘Inverno Dei Fiori’

7. Massimo Ranieri – ‘Lettera Di Là Dal Mare’

8. Mahmood e Blanco – ‘Brividi’

9. Ana Mena – ‘Duecentomila Ore’

10. Rkomi – ‘Insuperabile’

11. Dargen D’Amico – ‘Dove Si Balla’

12. Giusy Ferreri – ‘Miele’

Por el momento, no se sabe el orden de actuación de la segunda gala, la del miércoles 2 de febrero, pero sí los artistas que participarán en ella:

¿Cuánto dura el ‘Festival de Sanremo 2022’?

Este año, el conocido festival de la música italiana se celebrará entre los días 1 y 5 de febrero de este año. Cabe destacar que cada entrega comenzará a las 20:45 horas y será presentado, por tercer año consecutivo, por Amadeus. Además, estará acompañado por Fiorello, Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta y, cómo no, Sabrina Ferilli.

Cada vez queda menos para descubrir quién es el nuevo representante de Italia en ‘Eurovisión 2022’. Debemos recordar que el certamen musical se hará en la ciudad de Turín tras la victoria de Måneskin con la canción ‘Zitti e Buoni’, con la que obtuvieron un total de 524 puntos. ¿Lograrán repetir esta hazaña?

Ci vediamo al Festival di Sanremo 2022 💌

See you at @SanremoRai Festival 2022 ❤️

Can’t wait to go back where the last crazy year has begun ! #Sanremo2022 pic.twitter.com/ip3sdF9zlk

— MåneskinOfficial (@thisismaneskin) January 16, 2022