No es ningún secreto que Daniel Sancho se ha convertido, en los últimos días, en uno de los protagonistas de la actualidad. Y todo desde que fuera detenido por la policía tailandesa, acusado de matar y descuartizar a Edwin Arrieta. Desde entonces, son muchas informaciones las que han salido a la luz y que tienen una estrecha vinculación con el caso.

Días después de que el joven de 29 años ingresase en prisión, su familia ha querido emitir un nuevo comunicado. Y lo han hecho en un instante clave: antes de que Daniel Sancho vuelva a verse las caras con su abogado en la prisión en la que se encuentra. De esta forma Fernando Oca, director del despacho de abogados que representa a la familia de Daniel Sancho, ha hecho llegar las siguientes palabras a los medios de comunicación:

“Agradecemos el interés de la prensa, pero no podemos hacer declaraciones en este momento”, aseguraban. La familia tiene claro que no va a dar ese paso por una razón muy concreta, y así lo han hecho saber: “Para no inmiscuirnos en la investigación y para respetar el momento tan doloroso que estamos viviendo ambas familias, en esta terrible situación que nos ha tocado vivir”.

Por si fuera poco, en el nuevo comunicado emitido por la familia de Daniel Sancho, se podía leer lo siguiente: “Sentimos mucho el fallecimiento de Edwin y acompañamos en el sentimiento a la familia”. Por primera vez desde que el caso saliera a la luz, el entorno del acusado mencionaba a la víctima, el cirujano colombiano de 33 años.

No es ningún secreto que, como asegura este comunicado, la familia de ambas partes está atravesando un instante absolutamente trágico. Es por eso que, nada más conocer lo ocurrido, Rodolfo Sancho se trasladó a Tailandia. El actor no ha dado ningún tipo de declaración, al igual que ocurre con Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, y el resto del entorno del acusado. Todos han tratado por todos los medios de evitar ser vistos por los compañeros de prensa. Es hora de dejar que la justicia haga su trabajo.