La nueva edición de Supervivientes ha comenzado de manera oficial. El popular show de supervivencia se ha convertido en uno de los formatos más seguidos por la audiencia española, y las cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. Un reto por Honduras que, el pasado 6 de marzo, presentó a sus nuevos participantes. Celebridades dispuestas a ponerse al límite para vivir una de las aventuras más salvajes de sus vidas. Una experiencia que ya vivió el pasado 2024 Gorka Ibarguren. Y es que, el entrenador personal demostró que podía soportar cualquier tipo de penuria. De hecho, su tenacidad, competitividad y manera de sobrevivir le llevaron a rozar el gran maletín del ganador.

Como lo seguidores de Supervivientes saben muy bien, el vencedor de la edición fue Pedro García Aguado. Gorka Ibarguren no llegó a clasificarse en la gran final, pero logró permanecer en el reality durante 3 meses. Por ello, y como superviviente que ha vivido la aventura en carne propia, se ha pronunciado respecto a la edición de este 2025. Y es que, el entrenador ha manifestado su apoyo a Borja González. Una actitud totalmente contraria a la que tiene con Montoya, el fichaje estrella de la edición. ¿El motivo? Ambos participaron juntos en un concurso televisivo y parece ser que no acabaron en los mejores términos.

Un seguidor de la plataforma de X (anteriormente conocida como Twitter), quiso saber su opinión respecto a los famosos que están en Honduras actualmente. De esta manera, Gorka Ibarguren manifestó su profundo apoyo a Borja González. Pero, cuando le preguntaron por el ex concursante de La isla de las tentaciones 8, todo cambió.

«No tengo nada en contra de Montoya, simplemente no comparto su filosofía de vida y su manera de hacer las cosas, para mí no todo vale en esto de ganar dinero. Hay líneas que no se pueden cruzar y este vendería a su abuela por dinero y fama, aparte de que es un mentiroso compulsivo», escribió sin filtros. Unas palabras con las que dejaba claro su poco aprecio hacia Montoya.

La confesión del ex participante de Supervivientes 2024 no ha dejado indiferente a nadie. Muchos seguidores le han respondido señalando que, al final, todos los famosos van a los concursos televisivos por dinero. Una situación que él experimentó personalmente. Por otro lado, otros han estado de acuerdo con su opinión y han alabado su sinceridad.

¿De qué se conocen Gorka Ibarguren y Montoya?

Para el que todavía no lo sepa, Gorka Ibarguren y Montoya compartieron concurso juntos. Una relación que surgió en El Conquistador, programa de Televisión Española. De hecho, fue también en este reality donde el andaluz conoció a Anita Williams, la que se terminaría convirtiendo en su novia.

Por su parte, el entrenador personal no ganó el concurso, pero logró conseguir el suficiente protagonismo como para que Mediaset se fijara en él y le fichara para Supervivientes 2024. Actualmente, se encuentra formando parte de El Conquistador del Caribe, programa de Eitb.