Gorka confiesa que se saltó las normas de ‘Supervivientes 2024’

Hace tan poco más de una semana, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la gran final de Supervivientes 2024. Una edición completamente arrolladora, pero que no ha estado exenta de polémicas. De hecho, Gorka Ibarguren ha sido uno de los participantes que ha tenido la oportunidad de vivirlo de primera mano.

El entrenador personal se quedó a las puertas de la gran final pues, recordemos, fue vencido por Rubén Torres en el televoto por tan solo 13 votos de diferencia. El final de un concurso donde el vasco ha experimentado una de las experiencias más extremas de su vida, tanto física como psicológicamente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Supervivientes (@supervivientestv)

Actualmente, el público se encuentra disfrutando de Supervivientes All Stars, una edición legendaria donde solamente hay hueco para las grandes estrellas del formato. Por ello, y como no podía ser de otra manera, los concursantes de Supervivientes 2024 se encuentran disfrutando de su regreso a la rutina.

Recientemente, Gorka ha regresado a sus redes sociales para reencontrarse con sus seguidores. Por ello, y con el objetivo de darles las gracias por haberlo apoyado durante más de 100 días, el participante realizó un directo. Un encuentro donde habló de su experiencia en el reality y, para sorpresa de todos, de cómo llegó a romper las reglas del formato.

«He hecho cositas que no puedo contar. Travesuras por las noches para llenar la tripa», comenzó diciendo. Unas palabras con las que ya dejaba claro que se había saltado las rigurosas normas del concurso de Mediaset España. Como es evidente, sus seguidores se interesaron en saber la magnitud de sus acciones, por lo que Gorka dio una serie de pistas.

«Si recordáis a Nacho Vidal, pues no muy diferentes. Solo lo sabe Arkano. Ya lo contaré», dejó caer. Recordemos que Vidal confesó, hace años, que durante su edición él se había marchado a otra isla contigua a buscar comida en mitad de la noche. Un acto que realizó sigilosamente y con el objetivo de no ser visto, pues era algo que tenían prohibido por su propia seguridad.

Gorka se sincera y confiesa cuál es el reality más duro en el que ha participado

Antes de participar en el programa de Telecinco, el vasco se unió a El Conquistador, un reality de supervivencia donde tampoco dejó indiferente a nadie. «El Conquistador es más extremo pero es solo un mes. Es un sprint. La primera semana pasa enseguida porque estás motivado y en nada estás fuerte y ya estás en la final. Se pasa más rápido», comentó sobre el show de la televisión vasca.

«Supervivientes es muy largo, psicológicamente es una matada porque en un mes no ves la luz al final del túnel. Llegaba gente nueva y eso se hacía durísimo. A partir del segundo mes ya estás muy cansado y seguía llegando gente y eso significaba que todavía no terminaba», agregó. «Eso te desgasta porque además es mucho más reality, se discute más y hay más discusiones. Si no eres muy así se hace complicado», concluyó.