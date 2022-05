‘Eurovisión 2022’ ya es una realidad. Teníamos ganas de que llegara esta semana, la más especial del año para los más fieles seguidores del certamen musical. Lo cierto es que estamos teniendo la oportunidad de conocer artistas, así como canciones, que marcarán un antes y un después en muchos sentidos.

Después de haber vivido dos semifinales de ensueño, por fin sabemos quiénes son los 20 países afortunados en actuar, junto al Big Five, en la Gran Final de ‘Eurovisión 2022’ de este sábado 14 de mayo. Ya queda menos para saber quién es el país que recoge el testigo de Italia tras la victoria de Måneskin el pasado año en Róterdam.

Finalmente, 25 son las canciones que optarán a conseguir ese micrófono de cristal que se ha convertido en todo un sueño para muchos. Una oportunidad absolutamente única para hacer historia, algo que solamente unos pocos privilegiados pueden conseguir. ¡Comienza la cuenta atrás para descubrir quién es el vencedor! Mientras tanto, estos son algunos de los detalles que debes tener en cuenta.

We can now reveal the #Eurovision 2022 Grand Final Running Order!

🇨🇿🇷🇴🇵🇹🇫🇮🇨🇭🇫🇷🇳🇴🇦🇲🇮🇹🇪🇸🇳🇱🇺🇦🇩🇪🇱🇹🇦🇿🇧🇪🇬🇷🇮🇸🇲🇩🇸🇪🇦🇺🇬🇧🇵🇱🇷🇸🇪🇪

➡️ https://t.co/kQKDMdB23F pic.twitter.com/QMM4m2NSRJ

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 13, 2022