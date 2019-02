Este vídeo de un perro viendo ‘El Rey León’ y sufriendo con la muerte de Mufasa ha emocionado a todo el planeta

'El Rey León' y la muerte de Mufasa también emocionan a los animales

Seguro que has escuchado en más de una ocasión eso de que los animales no sienten como lo hacen los seres humanos. Que no quieren, no echan de menos, no sienten tristeza o alegría, simplemente viven. Una afirmación que la mayoría nos negamos a aceptar y que ha quedado refutada gracias a ‘El Rey León’, uno de los grandes clásicos de Disney.

En las últimas horas, las redes sociales, especialmente Twitter, han sido tomadas por el vídeo de un perro viendo la película. Y, aunque estamos acostumbrados a que se viralicen todo tipo de vídeos de mascotas y animales en general, en este caso estamos ante uno muy especial, uno que ha logrado que a todos se nos caiga una lagrimilla.

Como decimos, en este vídeo, nuestro protagonista está en el sofá viendo ‘El Rey León’. Ya de por sí, puede parecer curioso que un perro se siente y preste atención a una película, pero quien tiene mascota sabe que es algo que ocurre en ciertos momentos. Pues bien, además de mirar la pantalla, el perro demuestra que entiende lo que ve y que esto tiene un impacto en él.

Justo en el momento en el que Mufasa muere y Simba se acerca a él, intentando despertarle y pidiendo ayuda, vemos cómo el perro comienza a inquietarse, a moverse por el sofá y a sollozar. Aunque en un principio permanece algo prudente, en seguida comienza a ‘llorar’, en algunos instantes de manera bastante intensa.

Aunque veas "El Rey León" muchas veces, siempre llorarás cuando muere Mufasa.

La película se estrenó hace 25 años y emociona hasta a seres de cuatro patas!

Mirad la reacción de Luna al ver la trágica escena del padre de Simba. ¿Que los animales no sienten?, ¡un cojón! pic.twitter.com/1rCXMZv5LD — Ibon Perez TV (@ibonpereztv) 26 de febrero de 2019

Finalmente, observamos cómo el perro, notablemente triste y afectado por lo que ha visto en la pantalla, se tumba en el sofá con la cabeza baja y continúa sollozando, aunque con menor intensidad. Sin duda, una muestra más que evidente de que nos animales sienten y se ven afectados al igual que lo hacemos nosotros.

Las redes sociales, como mencionamos, se han llenado de mensajes de amor hacia el animal y hacia los animales en general, además de comentarios que muestran las muchas emociones que también ha generado en nosotros este bonito vídeo.