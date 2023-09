Una noche más, First Dates regresó a Cuatro con una nueva entrega. Y de nuevo, los espectadores se volvieron a quedar muy sorprendidos con los comensales que acudieron al restaurante del programa en busca del amor. En esta ocasión, los comensales que más llamaron la atención fueron Iván y Helena.

La comensal fue la primera en llegar al restaurante del programa. Helena se definió como una mujer con las cosas muy claras, lleva bastantes años soltera, y busca un hombre que comparta su afición por la montaña «hago senderismo, alpinismo, barrancos… lo que me echen».

A pesar de asegurar que físicamente no tiene un prototipo de hombre, Helena explicó que «sí es muy, muy llamativo, no me gustan». Tras estas palabras, Carlos Sobera bromeó y le dijo que los hombres guapos eran una fuente de problemas.

Una soltera de #FirstDates19S se atreve a rechazar a Matías: “Estás descartado”https://t.co/G4dmN4aZ3o — First Dates (@firstdates_tv) September 19, 2023

Helena le dio la razón, de hecho, no dudó en soltarle a Matías un “estás descartado”. El camarero se quedó en shock con las palabras de la comensal de First Dates, pero le respondió entre risas con un “siempre estuve descartado”.

Más tarde llegó Iván, su cita, un hombre que se cuida y que asegura que solo está en casa para dormir. El comensal explicó que le gustaba mucho hacer deporte y salir con sus amigos, no obstante físicamente no era lo que Helena se esperaba.

A pesar de que durante la cena se dieron cuenta de que tenían bastantes cosas en común, una vez llegada la decisión final Helena decidió que lo mejor era que se quedasen como amigos, algo en lo que Iván estuvo de acuerdo. Por lo tanto, decidieron abandonar el restaurante por separado.