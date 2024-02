El día de San Valentín se encuentra a la vuelta de la esquina y cada vez son más los solteros que se presentan en First Dates para pasar dicha festividad en pareja. Un objetivo que persiguieron Eric y Kike, dos comensales con muchas ganas de encontrar a su media naranja.

Eric, soltero catalán de 30 años, fue el primero en llegar al restaurante de Cuatro. «Aunque parezca rudo, soy todo lo contrario, super vergonzoso. Cuando me dicen piropos me escondo», afirmó en su presentación. Tras años viviendo entre México y Estados Unidos, el soltero regresó a España con ganas de conocer al hombre de su vida.

«Me gustan los hombres masculinos, no hay nada mejor que un hombre que no se depile», afirmó con humor. Su cita de la noche fue Kike, un soltero catalán de 37 años que confesó ser un gran amante de los hombres con tatuajes. «Me da igual si son altos o no, pero eso sí, me gustan los tíos que tengan una bonita sonrisa», señaló.

Por ello, a nadie sorprendió su emoción al conocer a Eric, su cita. «Todo para mí, me da igual como hable, está buenísimo. Que viva cerca me encanta porque lo tendría más accesible», declaró alegre por la elección del programa. Tras ello, ambos pasaron a la mesa para poder conocerse mejor y descubrir cuáles eran sus puntos fuertes.

En la mesa los solteros se pusieron al día respecto a sus pasados amorosos. Ante ello, Eric le explicó que su última relación larga había durado tres años. Por su parte, Kike le confesó que su trabajo como gogó había sido un gran obstáculo a la hora de encontrar pareja formal. «No tengo una relación desde hace siete años», explicó.

Kike en First Dates: «Se me nota que estoy embobado»

Durante el transcurso de la velada, cada vez era más evidente que los solteros se encontraban muy a gusto entre ellos. «Yo soy tímido y él fue quien rompió el hielo y eso me gustó mucho», dijo Eric. «Se me nota que estoy embobado», aseguró Kike emocionado.

La chispa entre la pareja fue en aumento y ellos no dudaron en demostrarlo. Así pues, los comensales pasaron al reservado del programa para tener un poco de intimidad. Un encuentro donde terminaron dando rienda suelta a la pasión con un beso de película. «Tenia ganas de besarle», confesó Eric.

Al terminar la cita, en la decisión final de First Dates, no hubieron sorpresas. Los solteros estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose fuera del programa. Eso sí, lo que Eric no se esperó en ningún momento fue la propuesta de Kike. «Te busco las llaves de mi casa, estamos perdiendo el tiempo aquí», le dijo el comensal con humor a modo de conclusión.