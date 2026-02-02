¿Eres fan de ‘El Turco’ de Can Yaman? La miniserie de Netflix que no te puedes perder

Las ficciones turcas se han convertido en uno de los mayores descubrimientos audiovisuales de los últimos años, de eso no cabe duda. Hasta la fecha, muchas han sido las producciones que han logrado conquistar por completo el corazón de los espectadores, independientemente de la cadena en la que sea emitida. Pues, si hay algo que ha quedado claro es que el arte interpretativo de Turquía es arrollador. Una situación que nos ha permitido conocer, a su vez, a estrellas de la industria como Can Yaman. El galán turco se encuentra imparable a nivel profesional. De hecho, recientemente, ha estrenado El Turco, su nueva serie.

La ficción se ha posicionado como uno de los estrenos más esperados de este 2026, y no es para menos. Se trata de una serie basada en la novela homónima de Orhan Yeniaras y sigue las vivencias de un soldado otomano llamado Balaban Agha. Las grandes hazañas del protagonista logran posicionarlo como una de las figuras más emblemáticas de la época. Una historia completamente arrolladora que se puede ver gracias a Movistar Plus+. Asimismo, para ponerse bajo la piel de «El Turco», Can Yaman tuvo que entrenarse en el uso de espadas, equitación y mejorar su inglés. Teniendo esto en cuenta, no es de extrañar que esté siendo uno de los grandes éxitos del momento.

La miniserie de Can Yaman que no te puedes perder si te gusta ‘El Turco’

No hay ficción protagonizada por Can Yaman que no sea un éxito, y en las cifras nos basamos. Por ello, la plataforma de Netflix ha querido sorprender a sus suscriptores con el fichaje de una serie protagonizada por este galán turco. Para ser más precisos, la producción ha sido presentada en el catálogo como Violeta como el mar y adapta la novela Conosci l’estate?, de Simona Tanzini.

En sus inicios, la serie fue emitida en horario prime time en Canale 5, en el 2022. Pero, ha sido tal el furor que no es de extrañar que haya dado el salto a nivel internacional. Ahora, Netflix la tiene a disposición de su público y al completo. Una travesía breve, pero muy intensa. Pues, sus 12 capítulos, de casi una hora cada uno, atrapan desde el primer minuto.

¿De qué trata ‘Violeta como el mar’?

La serie italiana narra la historia de Violeta, una periodista que regresa a su tierra natal con el objetivo de encontrar a su padre biológico. Sin embargo, sin verlo venir, termina involucrándose en la resolución de una serie de crímenes. La comunicadora aborda estos temas en el medio de comunicación donde trabaja. Por ello, termina trabajando con un detective bastante serio. Un personaje que es interpretado por Can Yaman.

Durante esta travesía, ambos mantendrán una relación bastante particular. Pues, lo que comenzó como algo meramente profesional, termina desembocando en algo mucho más profundo. Una producción que marcó un antes y un después al combinar ingredientes como la investigación policial, el drama personal, el romance y la originalidad. Pues, tratan temas como la sinestesia. ¡No te lo puedes perder!