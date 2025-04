No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que se trata de un dating show que cuenta con un excepcional equipo detrás. El pasado lunes 7 de abril, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta forma, tuvieron la oportunidad de conocer a Juan Carlos, un sumiller y futuro capitán de barco de 57 años que llegaba desde Alicante. Entre otras tantas cuestiones, no dudó en confesar su gran pasión por la poesía: «Soy una persona expansiva y expresiva. Las personas dicen que hablo mucho. Quizás es que tengo muchas cosas que contar». Después de llevar aproximadamente tres años soltero, Juan Carlos se mostraba preparado para encontrar a una persona con quien compartir su vida.

Así pues, dejó claro al equipo de First Dates lo que realmente buscaba con su visita al programa: «Una mujer femenina, que tenga carácter y que sea valiente». Su cita para esa noche era Almudena, una administrativa de 59 años que llegaba desde Madrid. Entre otras tantas cuestiones, reconoció que llevaba más de veinte años soltera: «Me he centrado en otras cosas, y pienso que he tenido un nivel de exigencia alto». Además, tenía claro que quería conocer a un «hombre simpático y dicharachero». A pesar de que, a priori, Juan Carlos cumplía con esos requisitos, Almudena se quedó completamente descolocada al ver cómo lo primero que hizo el soltero nada más conocerla fue recitarle una poesía. «Recita fatal», alcanzó a decir la madrileña. El alicantino, por su parte, tampoco tuvo la mejor primera impresión de su cita: «Me gusta una mujer más estilizada, más juvenil y más atractiva en el plano físico».

Poco después, Carlos Sobera acompañó a los solteros hasta mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Fue entonces cuando ambos decidieron empezar a conocerse aunque, a pesar de los esfuerzos, ninguno de los dos encajaba en los planes del otro. «Físicamente, estoy mejor que Almudena», reconoció Juan Carlos ante las cámaras del equipo.

Ella, por su parte, empezó a hartarse de la forma de expresarse del soltero: «Cuesta seguir la conversación de él porque es como un relato sin comas, sin puntos». La cita seguía su curso y la actitud de Juan Carlos seguía sin cambiar, algo que no gustó en absoluto a la madrileña: «La última pareja que tuve también hablaba mucho, pero escuchaba y me dejaba hablar».

La actitud que estaba teniendo el alicantino tampoco pasó desapercibido para el equipo de First Dates, que se vio obligado a intervenir: «Tienes que dejarla hablar, que tendrás que conocerla también», aseguró una de las camareras del dating show. Juan Carlos no tardó en dirigirse a su cita: «Te dejo, ahora eres la capitana».

Tan solo unos minutos después, Almudena cometió el error de preguntar al soltero cuánto tiempo llevaba sin pareja. De nuevo, el equipo de First Dates tuvo que pararle los pies: «¿Pero sigues hablando tú? Espero que te esté dejando». Ella entonó el mea culpa: «He cometido el error de preguntarle, a ver si retomo».

«Me gusta ser simpática y no borde así de entrada, pero vamos si tenemos tres citas y es así, no creo que le vuelva a ver nunca más», comentó Almudena con el equipo de First Dates. En la decisión final, no hubo sorpresas. Ninguno de los dos quería tener una segunda cita con el otro, alegando que no habían sentido esa química que tanto esperaban, y que tampoco habían llegado a entenderse.