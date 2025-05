El equipo de Ana Garcés explica la confusión sobre su participación en la nueva serie de Mediaset

El paso de la actriz Ana Garcés por La Promesa la ha llevado a ser una de las intérpretes más conocidas y buscadas del momento, por eso su marcha de la serie de época sorprendió a los millones de espectadores de TVE. La muerte de Jana, su persona, ha supuesto un cambio por completo en la trama, pero muchos se preguntaban el motivo de su ‘adiós’, ya que con esa muerte se cierra las puertas para un posible regreso. Ahora, tras meses de incertidumbre, la actriz parecía tener un nuevo proyecto que la llevaría a Mediaset, pero nada más lejos de la realidad, ya que todo ha sido una confusión. Happy FM ha podido hablar con su oficina de representación y conocer la verdad sobre esta confusión.

Mediaset España ha anunciado este miércoles 8 de mayo el comienzo de la producción de Pura Sangre, una nueva serie en la que el grupo de comunicación vuelve a confiar en Shine Iberia, la productora que está detrás de MasterChef, Maestros de la costura y el fallido Next Level Chef. En esta nueva ficción estarán actores de la talla de Ángela Molina, Pep Munné, Amaia Salamanca, Aitor Luna y Blanca Romero. No faltará la propia Ana Garcés, que también compartirá secuencias con Maru Valdivielso, Pedro Casablanc, Jaime Zatarain, Belén López, Eva Ugarte, Juanfra Juárez, Pablo Álvarez y César Mateo.

Todos ellos son grandes nombres, pero entre ellos aparecía el de Ana Garcés, la estrella que ha salido de la serie de época de La 1. Su oficina desmiente esta información, por lo que se descarta por completo que la intérprete vaya a estar en esta nueva producción. Sí que explican que hubo conversación en un principio, pero que no se pudo materializar debido a la incompatibilidad de agendas de grabaciones y de la propia actriz, aunque explicar que es proyecto en el que le hubiera gustado estar.

Los próximos proyectos de Ana Garcés tras ‘La Promesa’

Pese a que ahora mismo no tiene ningún proyecto en televisión o en cine, eso no quiere decir que no esté haciendo nada. La vallisoletana recibirá el próximo día 12 de mayo el Premio Extraordinario TALÍA 2025 de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que recibirá junto a Helena Pimenta y Emilio Gutiérrez Caba.

Además, Ana se encuentra en estos momentos preparándose para el estreno de la obra teatral Panorama desde el puente, un clásico de Arthur Miller, que no llegará a los teatros hasta enero del año 2026. Por el momento es el proyecto más próximo que tiene la actriz, aunque nos aseguran que habrá muchas más novedades, aunque todavía no se pueden contar.