Ya está aquí el esperado nuevo disco de Enrique Iglesias. El artista acaba de publicar ‘Final (VOL. 1’)’, su undécimo álbum de estudio, con el que a su vez, anuncia un descanso en su carrera, sin embargo, para tranquilidad de sus fans, no se retira de la música.

Tal y como expresó él mismo: Nunca voy a parar de hacer música y escribir canciones, me encanta, pero voy a hacerlo de otra forma, no necesariamente empaquetado como un álbum». Unas palabras tras la que añadió, que lleva muchos años pensando en tomarse un descanso.

Y ahora, ha querido recopilar sus últimas canciones, unidas a temas nuevos como ‘Pendejo’, en un mismo álbum, titulado ‘Final (VOL. 1). Un disco que cómo era de esperar, ha tenido una gran acogida entre los fans del artista, que llevaban mucho tiempo esperando nueva música.

FINAL (Vol.1) is out!!!!!! Gracias a todos mis fans por vuestro apoyo 🙏🙏🙏🙏🙏 #Finalalbum https://t.co/wbXaECdAun pic.twitter.com/mdtBdqL3ZU — Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) September 17, 2021

Fue hace siete años cuando Enrique Iglesias lanzó su último álbum hasta la fecha, ‘Sex and Love’. Desde entonces, no ha dejado de lanzar grandes éxitos y numerosas colaboraciones con algunos de los artistas más destacados del panorama internacional.

Con su nuevo álbum, ‘Final (VOL. 1), el artista presenta 11 canciones para esta primera parte, tras la que ahora sus fans esperan a que llegue el momento de escuchar la segunda, ‘Final (VOL. 2)’. De estas 11 canciones, 7 son colaboraciones con grandes artistas y amigos, con los que ha reventado las listas de éxitos.

Canciones incluidas en el nuevo álbum de Enrique Iglesias: