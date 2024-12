Emma García sorprende en ‘Fiesta’ con una íntima confesión: «Soy más de ir al grano»

Fiesta ha encontrado en el mundo del sexo un auténtico filón en las últimas semanas. Tras hablar de fetiches como el gusto por los pies y la venta de contenidos eróticos por la red, esta semana tocaba tratar los preliminares en el mundo de las parejas. Esta forma de calentar el ambiente en el plató está apoyada por la presencia de una sexóloga, que no ha dudado en dar detalles y consejos para los espectadores. «Esto se puede utilizar besando una boca, pero también se puede utilizar besando otras partes del cuerpo, porque se pueden besar muchas partes…», ha dicho sobre el llevar los labios maquillados con algunos colores llamativos. Emma García, siempre muy natural al hablar de estos temas, no ha dudado en compartir con los espectadores alguna de sus experiencias íntimas con su pareja.

Se ha recordado que, gracias a los besos, se activan más de 20 músculos del cuerpo por lo que, si el beso es largo, se pueden llegar a quemar hasta 17 calorías. ¡Una buena excusa para besarse con su pareja! Pero no han acabado ahí los consejos, ya que la experta ha seguido dando ideas para caldear el ambiente en estos días tan fríos.

«Me está gustando mucho aprender esto. Yo esto no lo he probado nunca», ha dicho la presentadora. Tras escuchar algunos consejos, la vasca ha seguido dando mucho que hablar: «Os digo una cosa, esto es un lío. Yo soy más de ir al grano, esto no se me da», ha dicho ante las risas de todos los colaboradores presentes en el plató.

«Hay personas que tan solo pueden llegar al orgasmo si hay besos. Es muy curioso porque si no existen los besos, pues les cuesta muchísimo alcanzar ese clímax. Se debería tratar solo cuando existe una obsesión, porque lo sufren y lo pasan mal cuando no hay besos durante la acción», ha explicado. En ese momento, una pareja del público ha querido besarse en pleno directo, un momento que se ha celebrado por todo lo alto.

Silvia Álamo, periodista del programa que se ha especializado en este tipo de asuntos, ha recordado que un estudio elaborado en Alemania asegura que las parejas que se dan besos antes de salir de casa alarga la vida. «Las parejas que se dan un beso antes de ir a trabajar, pueden alargar su vida hasta cinco años más, que las que no lo hacen», aseguraba.

¿Quién es el marido de Emma García?

Ese ir al grano, es de suponer que lo haga con su marido, con el que mantiene una relación desde hace 30 años. Aitor Senar es un gran desconocido para la prensa del corazón y la periodista apenas ha querido compartir imágenes con él. Se conocieron cuando apenas eran unos adolescentes, pero tardaron tiempo en tomarse en serio su relación.

En alguna ocasión, Emma ha dicho que hubo varias pausas hasta que por fin decidieron ser pareja de forma definitiva. Fue en el año 2000 cuando se casaron, siendo ella una de las estrellas de ETB, la televisión pública vasca. A los pocos meses de su boda llegó una oferta imposible de rechazar que llegaba de Telecinco, pero que obligó a que se mudasen a Madrid.

En 2006, cuando ella era la gran presentadora de las tardes de la cadena gracias a A tu lado, fue Aitor el que tuvo que dejar de lado su trabajo para cuidar de su hija. García apenas pudo tener una corta baja maternal, por lo que fue él quien decidió quedarse al cuidado de Uxue, su hija. De esta manera, ella pudo retomar el trabajo y seguir al frente de los numerosos proyectos que tenía en la cadena.