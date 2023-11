Emma García para los pies a Amor Romeira en ‘Fiesta’ tras una dura acusación contra Ana María Aldón

El pasado fin de semana pudimos disfrutar de dos nuevas entregas de Fiesta, el programa presentado por Emma García en Telecinco. De esta forma, fuimos testigos de cómo uno de los temas a tratar fue que Gema Aldón, hija de Ana María Aldón, había decidido abrirse un perfil en Onlyfans. La ex mujer de Ortega Cano, en todo momento, ha dejado claro que le encantaría que su hija se dedicase a otra cosa pero, aun así, no ha dudado en apoyarla.

Fue entonces cuando Amor Romeira reconoció que no le gustó en absoluto el comentario que había hecho Ana María Aldón en Fiesta. Es más, la ha criticado duramente: «Es igual de digno tener la carrera de Derecho que enseñar las tetas en una red social». Por si fuera poco, la colaboradora fue más allá: «Está poniendo a su hija a los pies del caballo con esa dramaturgia de madre dolida. Entiendo que no le guste pero, de cara al público, veo mal que no la apoye».

En el programa presentado por Emma García, finalmente las dos colaboradoras se vieron las caras. Amor Romeira no reculó tras sus duras declaraciones. Fue entonces cuando Ana María Aldón quiso explicarse: «No, yo lo que dije es que, si mi hija era feliz haciendo eso, que lo hiciese. Yo quiero verla feliz, haga lo que haga. Me hubiese gustado que mi hija fuese abogada, pues sí. Pero yo apoyo a mi hija siempre y la he defendido de tus ataques».

Debemos recordar que, en otras ocasiones, la ex concursante de Gran Hermano criticó con contundencia a Gema Aldón. Por lo tanto, muchos de sus compañeros se quedaron sin palabras ante esa inesperada defensa. De hecho, Emma García preguntó lo siguiente: «Amor, ¿qué te pasaba? ¿Ese día estabas revenida?». La aludida respondió: «No me gustan las personas que categorizan por sus estudios, trabajos o lo que puedan aparentar. La dignidad lo da lo buena persona que tú seas, no a la que te dediques».

De esta forma, la colaboradora de Fiesta no ha tardado en señalar a Ana María Aldón de pagar «sus frustraciones» con Gema: «Parece ser que ahora te sientes en un escalón superior de cuando eras vendedora de fruta y no mi vida». Fue entonces cuando Emma García no dudó en intervenir para parar los pies a Amor Romeira: «¿Qué problema hay? Es que parece que Ana María ha cometido un pecado porque se ha querido formar y estudiar. Cada uno que se dedique a los que quiera o a lo que pueda».

La ex concursante de Gran Hermano quiso justificarse, asegurando que se había malinterpretado sus palabras. «No, lo has dicho clarísimo», espetó la presentadora de Fiesta. Aprovechando la ocasión, Amor reconoció dedicarse a lo mismo que Gema Aldón: «No tengo problema de enseñar las tetas cuando me da la gana. Mi madre presumía de mí, si enseñaba las tetas y si no». Emma García sentenció de la siguiente manera: «No, aquí hay que respetar si enseñas las tetas y si no las enseñas. ¿Tú las quieres enseñar? Pues fenomenal. ¿Yo no? Pues también fenomenal. Vamos a respetarnos, que es lo más importante».