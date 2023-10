Ana María Aldón recibe duras críticas en ‘Fiesta’ tras su confesión: «Has sido injusta»

El pasado fin de semana pudimos disfrutar de dos nuevas entregas de Fiesta en Telecinco. El programa presentado por Emma García tuvo como protagonista a Ana María Aldón, que no dudó en enfrentarse a lo que en ese plató denominan la «Escalera de las emociones». De esta forma, la colaboradora quiso hacer balance de su vida, desde su dura infancia hasta la actualidad.

Tras hacer repaso a su adolescencia, Ana María Aldón quiso situarse en una de las épocas en las que más cambió su vida: su participación en Supervivientes 2020. «Si tomé la decisión de ir, no fue por placer», empezó diciendo. Emma García se quedó sorprendida: «No sé a qué te refieres». La colaboradora se explicó: «Lo sé. Ni tú, ni nadie. Solo lo sé yo».

«Tuve que tomar esa decisión porque todavía me quedaba amor propio. Es algo que no voy a contar nunca. Me surgió la necesidad después de sufrir una humillación», reconoció en Ana María Aldón en Fiesta. Sin entrar en detalles, dejó entrever que su participación en Supervivientes 2020 pudo estar condicionada por necesidades económicas.

Ana María Aldón se rompe al recordar su pasado junto a su padre #Fiesta28O https://t.co/93zXsnhG0J 👈 — Fiesta (@fiestatelecinco) October 28, 2023

Al fin y al cabo, por aquel entonces, su matrimonio con Ortega Cano no estaba por su mejor momento. Aun así, no se arrepiente en absoluto de haber compartido su vida con el diestro durante tantos años: «Fruto de eso nació mi hijo José María». Emma García decidió hablar: «Atención. Yo no voy a incidir, pero Ana María está dando pinceladas que nos hacen pensar cómo estaba en ese momento».

Fue entonces cuando la andaluza quiso dar más detalles: «Desde el año 2013 estuve tomando antidepresivos. Durante 6 años, hasta que llegué a Supervivientes. Ahí el doctor me fue quitando la medicación paulatinamente». Aurelio Manzano no dejaba de negar con la cabeza mientras escuchaba a su colaboradora. «¿Qué te pasa, Aurelio?», preguntó la presentadora de Telecinco.

«A mí me parece muy bien, te lo dije públicamente. Estoy feliz de que estés feliz con un chico nuevo», comenzó diciendo el tertuliano. «Escuchando tu escalera, cuando has hablado de cómo te encontrabas antes de entrar en Supervivientes, creo que has sido injusta. Una vez más, has dejado al padre de tu hijo en muy mal puesto. Ya está», añadió.

Ana María Aldón no tardó en defenderse: «No sé por qué te refieres a una persona en concreto, cuando no sabes ni de qué hablo. Solo he dicho que ocurrió algo y todavía me quedaba amor propio». De esta forma, pidió a su compañero que «dejase de inventar». Esto provocó que Aurelio Manzano estallase: «¡Cuidadito! Yo no invento. Ahora saldrán todos los abogados defensores. Vosotros, cuando ella ha dicho lo mal que se encontraba antes de entrar a Supervivientes, ¿no os habéis acordado del padre de su hijo?».