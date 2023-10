Emma García, contundente con Ana María Aldón en ‘Fiesta’: «¿Me ves con cara de hablar de rabos?»

Ana María Aldón, inevitablemente, se convirtió en una de las grandes protagonistas de Fiesta el pasado fin de semana. Entre otras cuestiones, fuimos testigos de cómo la colaboradora del programa presentado por Emma García hacía frente a la gran cantidad de críticas recibidas por las condiciones en las que presuntamente vive su madre.

Al fin y al cabo, a través de redes sociales, se hicieron virales unas imágenes en las que se da a entender que la madre de Aldón, supuestamente, no estaría en las mejores condiciones. «A la gente que le da por escribir barbaridades para hacer daño. Tiene que haber alguna manera de parar esto. No es justo tener que aguantar todo esto», aseguró en Fiesta.

«Mi madre vive como una reina. Tiene todos los cuidados porque es una persona dependiente. Sus seis hijos cuidamos de ella a diario. No le falta cariño», añadió. Acto seguido, Emma García preguntó a su compañera en qué punto se encuentra su relación con su hija Gemma Aldón. Por fortuna, han vuelto a tener contacto: «Mi hija y yo nos hemos reconciliado», confirmó.

Ana María Aldón, hundida por las críticas sobre dónde vive su madre #Fiesta21O

https://t.co/39clNaiXMG 👈 — Fiesta (@fiestatelecinco) October 21, 2023

Para no entrar en más detalles, Ana María Aldón quiso cambiar de tema: «No podéis hablar de la boda de Marta Pombo sin meterme aquí, que tengo que estar al loro de cada detalle». De esta forma, la presentadora no tardó en formularle la siguiente pregunta: «¿Cuántos ramos vas a llevar?».

Acto seguido, Emma García añadió algo más: «Aunque a Makoke no le parezca bien, en esta boda había tres». La ex mujer de Ortega Cano, visiblemente sorprendida, preguntó a la presentadora: «¿Cuántos rabos o ramos? ¿Qué has dicho?», lo que provocó las risas entre tertulianos y público allí presente.

«Oye, te digo una cosa: ¿Me ves con cara de hablar de rabos?», espetó, aparentemente molesta, Emma García. Lo cierto es que, a pesar de haber sido un malentendido, inevitablemente se ha convertido en uno de los momentos más destacados de estas dos nuevas entregas de Fiesta que pudimos disfrutar el pasado fin de semana.