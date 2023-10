Emma García corta de raíz la bronca de Miriam Saavedra y Makoke: «¡Sin tonterías!»

El pasado fin de semana Fiesta regresó a Telecinco y los espectadores de la cadena fueron testigos un nuevo enfrentamiento entre Miriam Saavedra y Makoke. Un fuerte intercambio de palabras que provocó la rápida intervención de Emma García tras la falta de respeto de una de ellas hacia la otra.

Las colaboradoras acudieron al plató con el objetivo de hablar de la nueva edición de GH VIP, pues ambas son ex concursantes del formato. Sin embargo, Saavedra comenzó a poner tensión al asunto al dirigirse directamente a su compañera. «Déjame que termine, Makoke, porque ahora te tengo que decir algo a ti también», advirtió.

«Makoke se va a los programas por las tardes hablando de mí. No sé por qué no me lo dice a la cara ahora que tienes a ‘La reina Inca’ frente a frente», le dijo. Cabe recordar que ambas colaboradoras no tuvieron la relación más cordial en el reality, una situación que parece que no ha cambiado en absoluto.

«Esta mujer me hizo la convivencia insoportable. Fue muy difícil convivir con ella», recordó Makoke. «¿No será que me tienes inquina profunda porque sabes que yo sé lo que tú no quieres que se sepa?», dejó caer la ex pareja de Carlos Lozano.

Un pequeño «trabalenguas» que despertó la curiosidad en Emma García, quien no dudó en preguntar sobre ello a Miriam Saavedra. Una petición que fue aceptada por la peruana, pero antes de contarlo se refirió a la ex pareja de Kiko Matamoros como «Makoka». Un nombre por el que la aludida le pidió respeto y por el que la presentadora no dudó en intervenir.

«Vamos a empezar por su nombre y luego vamos a contarlo sin tonterías y sin faltas de respeto. ¡Ojo!», advirtió la comunicadora a la tertuliana. Tras una pausa publicitaria y los nervios más relajados, Saavedra continuó con su relato.»Makoke, acuérdate de tus trapos sucios, de los entretenimientos que tenías con mi expareja y otras personas mientras estabas casada con Kiko Matamoros», declaró.

Una acusación de la que Makoke prefirió hacer oídos sordos y reírse. Por su parte, Emma García optó por concluir el tema tajantemente. «Ya está. ¿Podemos centrarnos? No sé si esto es en broma o en serio, y tampoco me interesa», sentenció la presentadora de Fiesta.