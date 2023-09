Emma García pide explicaciones a Ana María Aldón tras su decepción en ‘Fiesta’

El pasado fin de semana, Emma García se mostró muy decepcionada con Ana María Aldón, después de que la diseñadora generase una gran expectación en torno a una noticia que iba a dar en exclusiva al programa Fiesta, para finalmente no contar nada.

Durante la conexión con el programa de Telecinco desde Ponferrada, la diseñadora había prometido dar una importante noticia en el desfile que tenía lugar en la localidad de El Bierzo. «Es una responsabilidad. Es muy muy fuerte. Esto es muy grande y hay que celebrarlo», anunciaba Ana María desde el desfile.

Tras haber engañado al programa de Telecinco, Emma García este fin de semana le pidió explicaciones. No obstante, la diseñadora no dudó en pedir disculpas, tanto a la presentadora y a sus compañeros por el malentendido, así como también a los espectadores.

«Pido disculpas a los espectadores por si os sentisteis estafados por mí en algún momento. Sobre las 4 y media de la tarde me entero de que va a haber algo muy gordo, una boda… Yo no traigo ropa para boda, y me dicen que se iba a casar María Jesús Ruiz en la pasarela», fueron las disculpas de Ana María Aldón.

Emma García aprovechó la ocasión preguntar a Ana María si entre ella y Eladio, su nueva pareja, hay planes de boda. «Mira, yo le doy de plazo hasta diciembre», comentó la diseñadora entre risas. «Estoy en un momento perfecto, estoy rellena como un petit suisse», añadió.

En ese momento, Ana María mostró su mano. «Tengo esta mano derecha libre… a ver si le damos forma a esta relación tan bonita que tenemos. Te quiero con locura», le dijo a Eladio mirando a cámara, antes de que su pareja llamase por teléfono al programa para pedirle matrimonio.