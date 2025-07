Emma García, obligada a parar los pies a un colaborador en ‘Fiesta’: «¡No se puede hablar!»

La muerte de Michu sigue llenando horas y horas de los programas del corazón, especialmente los que cuentan con alguien del entorno o de la propia familia de Ortega Cano. Las dudas sobre quién tendrá la custodia de Rocío, la hija de José Fernando, siguen provocando encendidos debates, ya que la familia de la fallecida ha decidido hacer piña y atacar a Gloria Camila en tromba. La tía de la menor es la más televisiva de todos y le exigen que ayude económicamente al mantenimiento de la niña. Esto ha provocado numerosos desencuentros por los que Emma García ha tenido que poner paz en el plató de Fiesta.

El protagonista de esta discusión ha sido el colaborador Saúl Ortiz, actual director de Socialité, que ha sido el único presente en el programa en no salir en defensa de la hija de José Ortega Cano ante las acusaciones que está haciendo Tamara, la hermana de la fallecida, en sus intervenciones en TardeAR. «No cuestionáis nada porque es compañera», le ha reprochado al resto de colaboradores e incluso a la presentadora. Lejos de ponerse del lado de un bando u otro, ha sacado el espíritu crítico que se espera de un periodista y ha cuestionado la actitud de ambas partes: «¿Podemos plantear que la familia de Michu lo hizo mal y la familia de José Fernando lo hizo mal?».

Lejos de hacerle caso, con la propia Gloria Camila en plató, ni Emma García ni el resto de compañeros han querido darle demasiada importancia a sus palabras. La opinión casi unánime en Fiesta era que las condiciones de la casa de Michu no eran las mejores, por eso defienden que deba ir a vivir con Ortega Cano, con quien tendrán una vida más fácil y con más posibilidad.

«Se me abren las carnes», decía enfadado Ortiz al escuchar estas intervenciones. «Ortega Cano es millonario. ¿Por qué no ha pedido la custodia?», ha llegado a preguntar ante la propia Gloria Camila, que no estaba dando crédito a lo que escuchaba.

Ella, por su parte, mantenía que su relación con su sobrina es muy buena y que tiene una gran cercanía con ella desde hace tiempo, cuando comenzó su acercamiento con Michu, después de años distanciadas. El resto de colaboradores aplaudía sus palabras, pero Saúl se mantenía con su opinión, protestando por no «poder hablar» en el programa si se salía de la línea.

Emma García, que no se suele guardar sus reacciones en directo, ha explotado contra el periodista después de sus quejas. «¿Que no se puede? No se puede contigo tampoco», le ha parado los pies muy molesta. «Hoy estás recibiendo por todos lados», ha admitido a Saúl, después de que los compañeros se pusieron todos en su contra.

La última bronca de Emma García

Esta ha sido la última ‘bronca’ que Emma García ha tenido que dar a esta temporada en su programa, ya que desde el próximo fin de semana comenzará sus vacaciones, dejando su puesto a tres presentadores. Aunque el fichaje más mediático ha sido el de Terelu Campos, la hija de María Teresa Campos sólo se encargará de llevar una sección del recuerdo de cantantes, muy parecida al desaparecido Qué tiempo tan feliz. César Muñoz y Álex Blanquer forman la pareja que estará durante los próximos fines de semana al frente del programa de las tardes de Telecinco.

Ambos son viejos conocidos de la audiencia de la cadena, ya que César formó parte de Así es la vida junto a Sandra Barneda, además de haber sido candidato a presentar la nueva etapa de Socialité. Blanquer, por su parte, es conocida por su paso como copresentadora de La noche de los récords, que ahora se emite la noche de los sábados, junto a Jesús Vázquez.