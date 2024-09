Emma García confiesa en ‘Fiesta’ una anécdota con el hijo de Carmen Borrego: «Me dio mucha pena»

Después de protagonizar varias portadas de revistas en los últimos meses, José Maria Almoguera se ha atrevido a hablar por primera vez a dar su primera entrevista en televisión en el programa De viernes, una exclusiva que ha vuelto a sacudir a la familia Campos Borrego. Sobre este momento tan complicado que están viviendo, Emma García ha querido recordar un momento que vivió con la propia Carmen y su hijo cuando ambos trabajaban en Viva la vida, ella como colaboradora y él como miembro del equipo de producción, siempre detrás de las cámaras. Tal y como ha contado, cuando su conflicto apenas había comenzado ya tenían que coincidir en el plató y se vivían situaciones muy incómodas para todos, tanto que llegó a pedir a la dirección no tocar ciertos temas delante de él.

Aunque José María ha contado ya en muchas ocasiones su conflicto con su madre, ha sido esta semana cuando se ha atrevido a hacerlo delante de las cámaras de un programa, un paso que muchos no esperaban que diese, pero la gran exclusiva del programa de Santi Acosta y Bea Archidona ha servido para convencerle. Como no podía ser de otra manera, este tema ha sido uno de los temas más importantes de Fiesta en su edición del sábado, por lo que ha provocado un encendido debate entre los colaboradores, siendo varios de ellos amigos o ex amigos de la familia, como es el caso de Belén Rodríguez y Kike Calleja, que salieron en defensa de Carmen ante las críticas de su hijo. La presentadora vasca ha recordado que durante un tiempo vivió el enfrentamiento en primera línea, tanto que en algún momento llegó a darle pena lo que estaba pasando con el nieto de María Teresa Campos. «Yo recuerdo en una ocasión, que estábamos hablando con ella (refiriéndose a Carmen Borrego) y me dio una pena…», ha arrancado diciendo.

«Estaba yo entrevistando a Carmen, él estaba ahí, le estaban preguntando por cosas complicadas, de una portada que había dado y que había metido la pata y el hijo cuando le miré estaba con una cara…Es más, yo pedí que no estuviese José cuando hablásemos con su madre para evitar la situación», ha desvelado Emma García.

Aunque se trataba de mantener al margen, García no ha dudado en explicar a los espectadores lo que veía en aquellos momentos. «Él realmente lo ha pasado mal viendo ciertas situaciones y enfrentándose a preguntas que se le han planteado y a otras cosas», ha recordado.

Belén Rodríguez, que en el pasado era como una más de la familia, ha querido recordar que «eso es lo que le echa en cara a su madre, que les haya sacado del anonimato y que se hayan convertido en personajes», refiriéndose a las primeras portadas que protagonizó, especialmente en la que anunció que sería abuela y sin que José María y Paola participasen. «Yo creo que a Carmen le viene muy bien que Terelu le apoye, que se siente apoyada y arropada porque el mayor miedo de Carmen Borrego es que le llamen mala madre», ha continuando la colaboradora de Fiesta.

Marisa Martín Blázquez se ha desmarcado de Emma García y les ha querido mandar un mensaje muy claro a todos los protagonistas de esta historia. «Lo que está haciendo cada uno es responsabilizar al otro de las consecuencias que tiene que asumir cada uno. Carmen, Terelu y todos, una vez que se meten en un plató o en una revista hablan de su vida y de su privacidad, tienen que asumir que los que nos dedicamos a esto, opinemos al respecto», ha dicho.