El pasado 5 de abril se estrenó el documental en honor a Elena Huelva, Mis ganas ganan. Un documental que busca inspirar a sus espectadores a través de la historia de la joven influencer que falleció el pasado 3 de enero de 2023. En este documental aparecen celebridades como Aitana o Manuel Carrasco que fueron todo un apoyo para la joven. Ahora, su hermana Emi Huelva ha compartido una reflexión a raíz del estreno del documental.

Lo ha hecho en Espejo Público, donde ha contado todo lo que ha significado este proceso para ella: «Mi hermana me enseñó muchísimas cosas, pero también me ha dejado muchas cosas por hacer y para continuar con su legado. Poder ayudar a los demás y poner de mi parte en todo esto me ayuda a seguir», comenzó diciendo la joven sevillana. «A mí hermana le tocó vivir esto y pudo transformar lo que le estaba ocurriendo en algo bonito y positivo para ayudar a los demás», continuó.

«Ella dejó eso ahí, dejó algo muy grande hecho y yo, con todo mi amor y todo el respeto, sigo haciéndolo crecer un poquito más y transformando todo lo que me ha ocurrido en poder ayudar a los demás, que eso siempre ayuda». Y es que Emi Huelva señalaba así que ella ha querido continuar con el proyecto de su hermana para que no se pierda su esencia ni su legado. «Creo que si todos, siempre que pasamos por una situación difícil, tratásemos de ayudar a los que van a venir, todo iría mejor».

Y es que ha hablado de los proyectos de la joven que hizo sin ánimo de lucro, como el lanzamiento de su propio Baby Pelón, cuya recaudación donó a la investigación de su enfermedad: «En diciembre de 2022, ella diseñó el pañuelo y decidió que todo lo que se recaudase fuera para el Grupo Español de Investigación de Sarcomas y para investigar el sarcoma de Ewing. Donamos 87.000 euros y, ahora vamos a hacer otra donación de unos 90.000 euros mas lo que se recaude con el documental».

A raíz de su enfermedad, la joven sevillana se dio a conocer en redes sociales donde compartía su día a día y la evolución de su enfermedad: «Elena era tal y como se mostraba en redes, creo que eso era lo que tanto caló. Su mensaje llegó tanto porque si tenía un día malo, lo ponía; si tenía un día de hospital y al día siguiente iba a un concierto, también lo ponía.» Y es que Elena Huelva era muy fan de Aitana, con quien tenía muy buena relación y la que incluso lanzó un mensaje en un concierto cuando la joven falleció.

«Creo que esa es la vida de muchas personas que pasan por una situación así y mi hermana lo mostraba tal cual. Cuando se le da nombre y se pone en el mapa esta enfermedad y estos procesos, se hacen reales. Esto le toca a muchas personas y mi hermana era la persona más valiente y generosa del mundo. Compartir tu experiencia para ayudar a los demás es de ser muy generoso», concluyó Emi Huelva con el mensaje acerca de su proyecto a raíz de la muerte de su hermana que le ha inspirado para continuar que el legado de Elena Huelva siga manteniéndose.