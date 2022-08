Eladio Carrión vuelve a marcar la diferencia con ‘Si lo puedes soñar’

Si lo puedes Soñar ya está aquí, la nueva canción de Eladio Carrión salió hace apenas unos días y el artista puertorriqueño ha vuelto ha demostrar la capacidad que tiene para cantar sobre cualquier tema. Ha vuelto a poner el talento puertorriqueño en el mapa gracias al videoclip que está protagonizado por uno de los mejores boxeadores de Puerto Rico.

En cuanto al ritmo de la canción, Eladio Carrión ha regresado al rapeo melódico, distanciándose del reguetón duro que le ha caracterizado en los últimos tiempos. La letra versa sobre la superación humana, el salir de casa todos los días con la mentalidad de darlo todo para alcanzar tu sueño. “Si lo puedes soñar lo puedes hacer. Tú lo puedes lograr solo tienes que creer. Hace falta fallar para a veces crecer. Si no me va a matar me va a fortalecer” no puede ser más claro el estribillo del tema, que esta cantado por un coro de voces infantiles.

El punto fuerte es sin duda el videoclip, en el podemos ver el desarrollo vital de Xander Zayas, el púgil más importante de Puerto Rico en la actualidad. Se centran especialmente en el entrenamiento del boxeador para una de sus peleas, concretamente la que tuvo lugar en Las Vegas el pasado 13 de agosto. La producción estuvo a cargo de Wildhouse Pictures y estuvo dirigido por Guillermo Figueredo.

La canción ha tenido un impacto muy positivo, en apenas dos días ha alcanzado la cifra nada desdeñable de 850000 reproducciones en YouTube, ya veremos si sigue en ascenso.

No es la única canción que ha sacado en los últimos tiempos. Hace poco nos dejó Que Cojones, canción que se volvió viral y consiguió más de 7 millones de reproducciones en apenas 2 semanas, algo que deja más que patente el buen hacer del puertorriqueño.