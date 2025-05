Edurne desvela en ‘El Hormiguero’ cuál es el compañero de ‘La Voz Kids’ con el que peor se lleva

La pasada noche del 7 de mayo, los espectadores de Antena 3 fueron testigos de una nueva emisión de El Hormiguero. El popular programa, presentado por Pablo Motos, se ha convertido en uno de los formatos estrella en la cadena. Una trayectoria televisiva de infarto que anoche brindó de la mano de un nuevo invitado. En esta ocasión, Edurne regresó al formato y lo hizo con el objetivo de hablar de su nuevo proyecto profesional: La Voz Kids. Una nueva etapa en su vida donde se ha unido como coach al popular talent show. Una aventura que se disputa junto a David Bisbal, Lola Índigo y Manuel Turizo.

Pablo Motos quiso comenzar la entrevista hablando de las dos décadas de carrera musical de Edurne. Una larga trayectoria musical que comenzó en la Academia de Operación Triunfo. «Se dice pronto, 20 años. Estoy tan feliz, tan contenta que después de 20 años pueda seguir en la música», dijo sonriente. Asimismo, y debido a que 20 años de profesión no se cumplen todos los días, la cantante anunció una importante noticia. «A final de año voy a hacer dos conciertos en Madrid y Barcelona para celebrar estas décadas», comunicó. Unas palabras con las que se ganó la emoción del público presente en el plató.

Edurne ha aterrizado en la familia de Atresmedia tras años de trabajo en Mediaset España. Pues, como todo el mundo recordará, fue, durante años, jurado de Got Talent. Por ello, y debido a su cambio de cadena, no han tardado en surgir todo tipo de rumores. Un tema que la cantante trató con el presentador de El Hormiguero.

«Es verdad que dejé Got Talent para centrarme en mi música, pero a su vez me surgió la oportunidad de ser coach en La Voz Kids. No tuve dudas en entrar, es un programa maravilloso centrado en la música ¡y con niños!», explicó. «Lo que quiero decir es que no dejé Got Talent por La Voz, quiero aclarar esto porque dio esa sensación», agregó.

Por otro lado, respecto a su incorporación a La Voz Kids, la cantante se mostró muy contenta. «Se ha estrenado este sábado pasado. Estoy muy feliz, muy contenta también. Tengo unos compañeros… Es una suerte estar rodeado de tanto talento», ha comentado. Además, a diferencia de su labor en el talent show de Telecinco, ha confesado que en el programa de Antena 3 se siente «un poco más competitiva».

Edurne confiesa quién es su mayor contrincante en ‘La Voz Kids’

«Aquí tengo que crear mi propio equipo. Lo importante son los niños, pero si ganan los míos mejor», ha bromeado. Por otro lado, y respecto a la competencia con el resto de coaches, Edurne se sinceró. «Los cuatro somos muy picones. Pero, a mí me bloquean antes de decir buenas tardes», dijo con humor.

Asimismo, y respecto al coach con el que más disputas ha tenido, fue honesta. «Los cuatro somos competitivos, pero el que más el que más es David. David Bisbal. Fue el primero que me bloqueo», dijo. Sin lugar a duda, la nueva edición de La Voz Kids promete dejarnos momentos de muchas risas.