Ed Sheeran recibirá una indemnización millonaria tras ser demandado por ‘Shape of you’

Ed Sheeran y dos de sus socios compositores, Steven McCutcheon y John McDaid de Snow Patrol, han recibido más de 916.200 libras como indemnización después de su reciente victoria de derechos de autor en el Tribunal Superior de Londres.

La justicia británica ha determinado que el artista británico Ed Sheeran reciba una indemnización millonaria tras la demanda por Shape of You que le llevó a juicio. Un juicio por aquella canción que, según la parte demandante, tenía similitudes con una canción suya lanzada dos años antes.

Los tres artistas, que trabajaron juntos en la composición del gran éxito de Ed Sheeran publicado en el año 2017 Shape Of You, habían sido acusados ​​​​de copiar la canción ‘Oh Why’ de Sami Chokri y Ross O’Donoghue. En su momento, la pareja afirmó que la canción del artista británico contenía frases similares a su propia canción, denominándolo “una urraca”.

El pasado 17 de marzo, Ed Sheeran rompió su silencio y emitió un comunicado en el que expresaba que: “Siempre he tratado de ser completamente justo al reconocer a cualquiera que contribuya a cualquier canción que escribo”.

Menos de un mes después, el 6 de abril, el juez del caso falló a favor del artista británico, expresando en el acta que “ni deliberada ni inconscientemente” copió una frase de Oh Why al escribir Shape Of You. Por otro lado, esta semana, el juez otorgó a Ed Sheeran y sus socios 916.200 libras esterlinas por los costos del proceso judicial. Tal y como informó la BBC.

“Considero adecuado que el éxito de los demandados se refleje en una orden de que sus costas sean pagadas por la parte demandante, sin reducción salvo la que se haga como parte del proceso de valoración detallada”, se puede leer en la sentencia del juez.