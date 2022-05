Ed Sheeran sorprende a sus fans al estrenar el álbum ‘= (Tour Edition)’

Ed Sheeran ha sorprendido a sus fans con un nuevo lanzamiento. El artista británico ha presentado este viernes 27 de mayo el ‘Tour edition’ de su último álbum de estudio, ‘=’ (Equals), lanzado a finales de otoño del año pasado. Una reedición que el músico ha actualizado con nueve canciones inéditas.

De esta forma, en el disco nos encontramos con dos canciones tituladas ‘I Will Remember You’ y ‘Welcome to the World’, completamente inéditas. Mientras que en el disco también se incluyen dos canciones de bandas sonoras de películas. Una de ellas, de la película de 2019, ‘Yesterday’ , en la que también actuó el cantante. Junto con canciones como ‘One Life’ y ‘Penguins’, nunca se habían lanzado de forma oficial.

Por otro lado, el ‘Tour edition’ del último álbum del artista británico también incluye canciones que ‘Afterglow’, que nunca fue incluida en ningún disco, y colaboraciones lanzadas anteriormente, como por ejemplo ‘The Joker and the Queen’ junto a la artista estadounidense Taylor Swift.

There’s new Ed music on the way! The tour edition of “=” drops this Friday. Includes 9 additional tracks, 2 brand new ones, and 2 that were featured in ‘Yesterday’. pic.twitter.com/zITyvLGVlr — Ed Sheeran HQ (@edsheeran) May 25, 2022

Por otro lado, también está incluida una versión de ‘Bad Habits’ junto Bring Me the Horizon, que interpretaron en directo en los BRIT Awards 2022; así como también ha incluido ‘Perú’ junto Fireboy DML. Ed Sheeran tampoco se ha olvidado de incluir su último single con Lil Baby, ‘2Step’, que presentó hace unas semanas junto a un videoclip rodado en Kiev, Ucrania, unos meses antes de que Rusia invadiera el país.

Además, hace poco más de un mes, Ed Sheeran publicó un par de canciones junto a J Balvin, tituladas ‘Sigue’ y ‘Forever My Love’, y también se unió a Camila Cabello en ‘Bam Bam’, canción que ha tenido un gran éxito a nivel mundial. No obstante, al no ser canciones propias no las ha incluido en el ‘Tour Edition’ de su último disco.