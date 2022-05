Ed Sheeran y Quevedo sorprenden con el remix de ‘2step’

Ed Sheeran nos sorprende con un nuevo remix de ‘2Step’. En esta ocasión, el británico ha colaborado con Quevedo para darle un estilo más urbano al tema lanzado en el álbum ‘=’.

La canción pertenece al quinto disco del artista y no ha parado de lanzar nuevos trabajos con grandes artistas y de géneros muy diferentes. Por este sencillo han pasado cantantes de la talla internacional de Lil Baby, Leto o Antytila, entre otros.

🚨🚨🚨 ‘2step’ by Ed Sheeran feat @lilbaby4PF out now! https://t.co/LSGhgU0RZ4 pic.twitter.com/9DoGDwYnz1

— Ed Sheeran HQ (@edsheeran) April 22, 2022