Hace menos de un mes se celebró el ‘Concert for Ukraine’, evento que reunió en Birmingham a algunos de los cantantes más populares de la industria de la música, entre ellos, al mismísimo Ed Sheeran. El artista británico ha estado muy comprometido con poder ayudar en todo lo posible al pueblo ucraniano y ha sido por ello que ha querido volver a aportar su granito de arena.

Tras lanzar el videoclip de su canción ‘2step’ el pasado 22 de abril, rodado en Kiev, e incluida en su último álbum de estudio ‘=’, cuyos beneficios por las visualizaciones anunció que seráin destinados íntegramente a los afectados de la guerra en la que está sumida Ucrania desde finales del mes febrero. Ahora, el artista se ha unido a la banda ucraniana Antytila para lanzar una nueva versión del tema, cuyos integrantes se encuentran en las filas del ejercito.

En esta ocasión, Ed Sheeran ha incluido con imágenes de la guerra en el videoclip. De esta forma, con esta nueva versión de la canción, el artista británico suma una nueva forma de ayudar a Ucrania ante la guerra, pues al igual que en la versión anterior, todos los beneficios se destinarán íntegramente a la causa.

2step remix featuring Ukraine’s own @antytila_offic is out now! https://t.co/rJdGMll3YQ pic.twitter.com/pSV6eKYmk2

— Ed Sheeran HQ (@edsheeran) May 2, 2022